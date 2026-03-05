Esperpento del concejal del PP de Madrid que organiza las charlas LGTBIAQ+: «No sé qué es la transfeminidad»

El concejal del PP del distrito Centro de Madrid, Carlos Segura, que ha organizado la charla Transmisogínia y las transfeminidades visibilizando las vivencias de mujeres trans, ha admitido este jueves que desconoce lo que es la «transfeminidad» y la «transmisogínia» durante su intervención en La mañana de Federico, en esRadio. «Yo no sé lo que es tampoco», ha asegurado Segura tras ser preguntado sobre estos términos por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

«Esta es una programación que ha montado Servicios Sociales, y ellos han creído que esto es lo mejor para preparar a sus profesionales para cuando tengan diferentes reuniones o para cuando un trabajador social tenga que tratar con una persona de estas características. Yo pues tampoco se muy bien que es», ha asegurado Segura.

Tras estas palabras, el concejal del PP ha sido preguntado sobre el nivel de participación en estas charlas, reconociendo que solamente se han apuntado «cuatro personas». «Todavía no sabemos cuántos profesionales van a acudir. Lo que yo sé de esta mañana es que sólo había cuatro personas inscritas. Es algo muy pequeño que va dirigido a un público profesional, pero creo que hay que dar esa formación para que se pueda atender a esas personas», ha reconocido Segura.

Carlos Segura, además, ha hecho hicapié en que estas charlas son «gratuitas», ya que se enmarcan dentro del programa de Intervención Social. «No le cuesta ni un euro a la Junta Municipal», ha subrayado el concejal popular antes de finalizar su intervención.

Proyectos sociales comunitarios

Además de organizar estas charlas para las personas trans, el Ayuntamiento de Madrid financia y apoya diversos programas comunitarios, a menudo mediante convenios con entidades LGTBI.

Entre ellos destaca la atención psicosocial a mayores LGTBI, dotado con aproximadamente 85.000 euros anuales para combatir la soledad y promover sus derechos. También la intervención en Salud y Salud Sexual: Proyectos dirigidos a la prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual), acceso a pruebas de VIH y atención psicológica/sexológica especializada, incluyendo apoyo entre pares.

Apoyo a Víctimas de LGTBIfobia: Acciones enmarcadas en el Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, enfocadas en la atención a personas LGTBI+ en situación de calle o sin hogar. Así mismo, Almeida ha apostado por hacer campañas de sensibilización y guías educativas sobre diversidad sexual, como Madrid diversa, Madrid inclusiva.

Por último, destacan Proyectos Futuros, para los que el Ayuntamiento ha anunciado la ampliación de puntos arcoíris y mayor formación LGTBI en el ámbito comunitario para 2026.