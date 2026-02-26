Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

España financia por fin la PrEP inyectable frente al VIH, un tratamiento indicado para personas seronegativas con alto riesgo de infección sexual. Comercializada como Apretude (cabotegravir de acción prolongada), se administra cada dos meses, evitando la toma diaria de la PrEP oral y facilitando la adherencia. Está diseñada para quienes no pueden seguir la pauta oral y ha demostrado alta eficacia en ensayos clínicos internacionales. Su incorporación al Sistema Nacional de Salud garantiza acceso universal y equitativo, siguiendo las recomendaciones de la OMS y ONUSIDA para ampliar la prevención del VIH.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha acordado la financiación pública de la PrEP inyectable, comercializada como Apretude (cabotegravir de acción prolongada), lo que sitúa a España a la vanguardia europea en prevención combinada del VIH.

El tratamiento PrEP inyectable se administra cada dos meses y elimina la necesidad de una toma diaria, como ocurre con el PrEP oral, facilitando la adherencia en determinados perfiles de población.

Está indicada para personas con alto riesgo de infección, y en las que la PrEP oral no es alternativa.

Los ensayos clínicos internacionales han demostrado que el cabotegravir de acción prolongada ofrece una elevada eficacia en la prevención de la infección por VIH en comparación con la pauta oral diaria en contextos donde la adherencia puede verse comprometida.

La autorización para su comercialización fue concedida por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), permitiendo su disponibilidad en los estados miembros.

La decisión adoptada en el órgano competente en materia de financiación y fijación de precios de medicamentos garantiza su incorporación como prestación en el Sistema Nacional de Salud, en condiciones de equidad y acceso universal.

La medida se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA, que instan a ampliar el acceso a estrategias de prevención eficaces para avanzar hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública.