Guerra entre la Junta de Andalucía y Óscar Puente por dejar a Málaga sin AVE: «Los radiólogos iban en AVE»

El pasado miércoles, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió a su Gobierno por la reacción institucional ante la crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz, que se cobró 46 vidas, y los problemas en la alta velocidad entre Madrid y Málaga por el desplome de un muro de casi 300 metros. Según el presidente, han sido «bastante educados y correctos».

«Hubo un problema de las Cercanías en Barcelona y hubo un cese fulminante», ha contrapuesto Moreno para describir la reacción del Gobierno ante una situación y otra, al tiempo que ha recordado que con la crisis ferroviaria en Andalucía «no ha habido ni una sola responsabilidad ni por el accidente de Adamuz ni por la tardanza» en reanudar íntegramente la alta velocidad para Málaga tras el desplome de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga).

Tras estas declaraciones, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ironizado en su perfil de X y contraatacado empleando ejemplos de recortes de noticias por la ‘mala’ gestión autonómica con respecto a la reapertura de la carretera de Ronda a San Pedro y los retrasos en cribados sanitarios.

La Junta de Andalucía tardó siete meses en reabrir la carretera de Ronda a San Pedro por un deslizamiento porque los trabajadores de la obra llegaban en el AVE a Málaga. pic.twitter.com/LdnjznF19r — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 19, 2026

Puente ha querido vincular de forma sarcástica estos problemas con los retrasos del AVE. «Los radiólogos iban en AVE hasta Málaga y por eso no podían hacer los cribados».

Los radiólogos iban en AVE hasta Málaga y por eso no podían hacer los cribados. https://t.co/DSO6FwUVPL — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 19, 2026

Sin embargo, el ministro no sólo ha querido atizar al presidente de la Junta de Andalucía, sino a todo el que se atreviera a criticar su gestión. Esta vez le ha ‘tocado’ al candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, que ha expresado su malestar por dejar a Málaga sin AVE hasta finales de abril, es decir, pasada la Semana Santa.

La izquierda desorientada de nuevo. Da igual cuando leas esto. https://t.co/f1HzTeikzs — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 19, 2026

En las declaraciones de José Ignacio García, éste ha comentado que «el AVE a Málaga ya estaría arreglado si fuera al norte», a lo que Puente ha respondido que «la izquierda desorientada de nuevo. Da igual cuándo leas esto».