Brunson entra en la historia y devuelve el anillo a Nueva York 53 años después

Nueva York vuelve a ser la capital del baloncesto. Los Knicks son campeones de la NBA por primera vez desde 1973 después de derrotar a los Spurs por 90-94 en el quinto partido de las Finales y cerrar la serie con un contundente 4-1. El equipo de Mike Brown culminó una temporada histórica con una remontada épica y un nombre propio por encima de todos: Jalen Brunson.

Cuando peor pintaban las cosas para los Knicks apareció su líder. Como ha hecho durante todo el curso. Como hacen los jugadores destinados a entrar en la historia de una franquicia. Brunson firmó una actuación legendaria con 43 puntos y lideró una reacción que parecía imposible ante unos Spurs que tuvieron el partido en sus manos durante buena parte de la noche.

El partido comenzó con dominio absoluto de San Antonio. Wembanyama salió decidido a alargar la serie y protagonizó un inicio espectacular. El francés dominaba ambos lados de la pista con puntos, rebotes y tapones, mientras Harper castigaba una y otra vez a la defensa neoyorquina. Los Spurs llegaron a disfrutar de ventajas de dobles dígitos y transmitían la sensación de tener controlada la situación.

Nueva York sobrevivía gracias al talento de Brunson. El base evitó que los texanos rompieran definitivamente el encuentro antes del descanso y mantuvo con vida a unos Knicks que nunca dejaron de creer. Sin embargo, al término del tercer cuarto los Spurs seguían mandando por siete puntos y el título parecía todavía lejos para los neoyorquinos. Pero entonces llegó el último cuarto. Y llegó la locura.

Brunson no quería más partidos

Brunson empezó a castigar a la defensa rival desde cualquier posición. Sumó desde la línea de personal, desde la media distancia y atacando constantemente el aro. Poco a poco la ventaja de San Antonio fue desapareciendo. Anunoby, Bridges, Hart y Robinson se sumaron a la remontada mientras los Spurs comenzaban a bloquearse bajo la presión.

El momento decisivo llegó en los últimos minutos. Un parcial demoledor de 15-2 cambió por completo el partido y permitió a Nueva York colocarse por delante cuando más quemaba el balón. San Antonio todavía tuvo opciones. Harper empató el encuentro a 88 y Wembanyama dispuso de un triple para final, pero el lanzamiento no encontró el aro. Ahí terminó todo.

Los Knicks son campeones de la NBA. Brunson ya es una leyenda eterna en Nueva York. Y los Spurs de Wembanyama tendrán que esperar. La ciudad que nunca duerme vuelve a celebrar un anillo 53 años después.