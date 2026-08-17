Alcaraz afronta su semana decisiva para el US Open

El reloj descuenta los días mientras Carlos Alcaraz y su equipo deshojan la margarita del US Open. Ir o no ir, esa es la cuestión. Alcaraz, que se bajó de Cincinnati por precaución, continúa ejercitándose en Murcia y desprende buenas sensaciones. Este lunes se probó con Holger Rune, quien también apura sus opciones de acudir al último Grand Slam de la temporada. Empieza la semana clave para despejar la incógnita cuando restan 13 días para que inicie el torneo.

El tenista sigue acelerando para apurar sus opciones de competir en Nueva York. Su idea principal era reaparecer en Cincinnati para llegar al US Open con rodaje, sin embargo, no llegó a tiempo y se dio de baja del último Masters 1.000 previo al Grand Slam estadounidense. Cabe recalcar que Cincinnati nunca fue una certeza, sino más bien una esperanza en función del desarrollo de la recuperación.

Su ausencia tampoco significa una recaída, sino una decisión consensuada para que la vuelta sea lo más segura posible. Ni tanto ni tan calvo. Desde que se conociera que Alcaraz no acudiría a Cincinnati, Carlitos se ha encerrado en el Real Sociedad Club de Campo y ha ido aumentando la intensidad a medida que avanzaban las sesiones. Su puesta a punto va por el camino correcto, pero si algo ha marcado su proceso de recuperación ha sido la paciencia.

Mejor volver bien que rápido. La lesión que sufre es una de esas dolencias que, de no sanar correctamente, podría hacerle perder la temporada y hasta obligarle a cambiar la técnica de golpe. Es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. De la dolencia ya está recuperado, pero sigue sin rodaje.

No disputa partido alguno desde mediados de abril, cuando cayó lesionado en el Conde de Godó. Emerge con fuerza el intangible de la tensión de un partido, que los partidos del US Open son a cinco sets y la humedad y el calor de Nueva York no terminan de ser el escenario deseable. Aunque, si hay un tenista acostumbrado a las mencionadas condiciones climatológicas, es Alcaraz, que a diario se ejercita en Murcia. Esta semana apunta a ser clave para conocer la sentencia final. Ir o no ir al US Open, esa es la cuestión de Alcaraz.