El multimillonario comunista pro-Hamás detenido en Ibiza planta cara a Trump y se niega a ser extraditado a EEUU

James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr., el multimillonario estadounidense detenido en Ibiza el pasado 10 de julio, ha vuelto a plantar cara a las autoridades de su país y se opone frontalmente a su extradición a Estados Unidos. El heredero de una de las grandes fortunas empresariales norteamericanas permanece en prisión provisional en España mientras la Audiencia Nacional estudia la petición de entrega formulada por las autoridades estadounidenses.

Chambers compareció este pasado lunes ante el juez Antonio Piña después de ser trasladado desde la prisión de Aranjuez. Durante la comparecencia, celebrada a puerta cerrada, el empresario defendió su inocencia y sostuvo que el procedimiento abierto contra él está relacionado con sus posiciones políticas y su apoyo a la causa palestina.

El multimillonario ha denunciado lo que considera una persecución política de la Administración Trump contra activistas propalestinos en Estados Unidos. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, Chambers defendió ante el juez que se trasladó a España porque considera que está «en el lado bueno de la historia» por su posicionamiento respecto a Palestina.

La defensa reclama ahora su puesta en libertad y asegura que Chambers dispone de arraigo en España, donde pretende establecer su residencia. Sus abogados incluso han ofrecido medidas cautelares para garantizar que permanezca localizado, como acudir diariamente al juzgado o utilizar una pulsera telemática.

El caso gira alrededor de varias acusaciones formuladas por Estados Unidos, entre ellas blanqueo internacional de capitales y una supuesta conspiración relacionada con desórdenes públicos. Las autoridades estadounidenses también han puesto bajo la lupa determinados fondos destinados a proyectos vinculados con Palestina y han planteado que parte de ese dinero podría haber terminado en manos de organizaciones terroristas.

La defensa niega esta interpretación y sostiene que Chambers no está acusado de financiar directamente a una organización terrorista. Sus abogados aseguran que los fondos investigados procedían de su patrimonio y estaban destinados a iniciativas sociales y humanitarias.

Uno de los movimientos económicos que aparece en el procedimiento son los 7,2 millones de dólares enviados a Túnez. La versión de la defensa es que ese dinero estaba relacionado con las actividades desarrolladas por Chambers en el país, entre ellas el apoyo económico a un equipo de fútbol. El empresario residió allí durante una etapa y sostiene que las operaciones tenían una finalidad legítima.

También están siendo examinadas las cantidades destinadas a ayuda humanitaria en Palestina, entre ellas fondos para un horno y apoyo a hospitales. Las autoridades estadounidenses cuestionan el destino de parte de esas cantidades y apuntan a una posible conexión con organizaciones terroristas. Chambers rechaza las acusaciones y defiende que se trataba de aportaciones realizadas con su propio dinero.

La reclamación estadounidense incluye además hechos relacionados con unos disturbios ocurridos en Estados Unidos. La defensa sostiene que esos acontecimientos ya fueron objeto de procedimientos judiciales y cuestiona que Chambers pueda afrontar ahora una nueva persecución penal por aquellos hechos.

Los abogados del multimillonario también han puesto en duda el procedimiento seguido en Estados Unidos. Según su versión, la petición de extradición no estaría acompañada de un escrito formal de acusación presentado ante un tribunal estadounidense, sino de una denuncia, algo que consideran especialmente relevante para determinar si procede la entrega.

El detenido es una figura especialmente controvertida por su trayectoria política. Chambers se ha definido como marxista-leninista, ha mostrado públicamente su admiración por Stalin y Mao y se convirtió al islam hace aproximadamente tres años. En los últimos meses también había mostrado una postura especialmente crítica con la política de Donald Trump en Oriente Próximo.

Su perfil político contrasta radicalmente con su origen familiar. Chambers procede del poderoso imperio empresarial Cox, fundado por su abuelo James M. Cox en 1898. El conglomerado mantiene intereses en diferentes sectores y ha generado durante décadas una de las grandes fortunas familiares estadounidenses.

Según Forbes, el patrimonio personal de Chambers se sitúa alrededor de los 6.000 millones de dólares. El empresario llegó a poseer aproximadamente un 17% de Cox Enterprises, participación que vendió en 2023 después de distanciarse de su familia.

El detenido también llamó la atención por impulsar en Massachusetts una granja de orientación comunista concebida como un espacio de formación y actividad política. El proyecto terminó cerrando en 2024 después de verse afectado por problemas relacionados con la normativa urbanística.

La defensa cuenta además con Baltasar Garzón, cuya incorporación al equipo jurídico ya fue comunicada anteriormente y que participa en la estrategia para intentar evitar la extradición del heredero de Cox Enterprises.

Ahora la decisión pasa por los tribunales españoles. La Audiencia Nacional tendrá que fijar la vista en la que se analizará la petición estadounidense, mientras otra sección deberá pronunciarse sobre la solicitud de libertad presentada por sus abogados.

El futuro de Chambers dependerá de varias decisiones judiciales. Si la extradición a Estados Unidos fuese considerada procedente, la resolución de la Audiencia Nacional no supondría necesariamente su entrega inmediata, ya que el Gobierno español conserva competencias dentro del procedimiento. Si los tribunales rechazan la petición, la decisión será definitiva.

Mientras tanto, el multimillonario detenido en Ibiza continúa entre rejas y mantiene su pulso con Estados Unidos, negando las acusaciones y defendiendo que el caso contra él está marcado por su activismo político y su apoyo a Palestina.