Comunista, pro-Hamás y con tatuajes de Stalin y Mao: detenido en Ibiza un multimillonario de Estados Unidos por orden de Trump

La Policía Nacional ha detenido en la isla de Ibiza a James Fergie Cox Chambers Jr., un multimillonario comunista y propalestino, como consecuencia de una petición de extradición del gobierno de Donald Trump. El arrestado, heredero de una de las mayores fortunas de Estados Unidos, permanece desde el pasado sábado en prisión preventiva a la espera de que se resuelva el procedimiento.

La pelota está ahora en el tejado de la Audiencia Nacional, que deberá decidir en los próximos días si accede a la solicitud de extradición presentada por Washington.

Aunque no se han explicado los motivos de su detención, sí se conoce que las autoridades sospechaban que, dada su gigantesca capacidad económica, pudiera estar financiando a los terroristas de Hamás. De hecho, Chambers justificó la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel calificando aquellos hechos como «un momento de inspiración para muchos que buscan justicia en la tierra».

Y es que este magnate es una de las figuras más conocidas de la izquierda radical estadounidense. Él mismo se define como marxista-leninista, lleva tatuajes de los dictadores Stalin y Mao Zedong y hasta profesa el Islam desde hace tres años. Además, en los últimos meses ha sido especialmente crítico con la postura de Trump en Irán.

Por si fuera poco, Fergie también impulsó una granja comunista en Massachusetts con el objetivo de que se convirtiera en una especie de centro de formación revolucionario. Sin embargo, las instalaciones acabaron cerrando en 2024 por diversas infracciones urbanísticas.

Según la revista Forbes, su fortuna individual está tasada en 6.000 millones de dólares. Sin embargo, todo procede de su abuelo materno, James M. Cox, que en el año 1898 fundó un conglomerado privado presente en sectores como telecomunicaciones, medios de comunicación y automoción. En 2025, esta compañía llegó a facturar hasta 23.100 millones de dólares.

Al fallecer su abuela, Chambers heredó directamente el 17% del accionariado, aunque en 2023 vendió todas sus acciones y rompió con su familia al considerar que prestaba apoyo a la policía de Atlanta.

Su padre, James Cox Chambers, también tiene un largo historial empresarial. Es copropietario de los Atlanta Hawks y editor del periódico Atlanta Journal-Constitution.

Pablo Iglesias e Irene Montero se pronuncian

Nada más conocer la detención de James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr., los ex ministros Pablo Iglesias e Irene Montero han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que proteja al multimillonario. «Los perseguidos políticos por Trump deberían tener asilo político en España», ha manifestado Iglesias en sus redes sociales.

Por su parte, la eurodiputada ha indicado que «España no puede colaborar con Trump en la persecución de la solidaridad con Palestina: el Gobierno debe protegerle y no entregarle a los amigos de Netanyahu».

La concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, también se ha pronunciado y ha asegurado que «España no puede ser cómplice de esta persecución política».