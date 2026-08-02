Una conductora cerveza en mano se lía a golpes contra policías en plena calle Aragón de Palma
Fue detenida por las agresiones y por negarse a practicar la prueba de alcohol
La Policía Local de Palma detuvo el pasado jueves, a las 01:40 h, a una mujer de nacionalidad española y 53 años como presunta autora de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y un delito contra la seguridad vial (negativa a someterse a las pruebas de etilometría). La intervención se llevó a cabo en la calle Aragón.
Los hechos se iniciaron cuando una patrulla de la UII (Unidad de
Intervención Inmediata), que realizaba labores de vigilancia por la citada
vía, fue requerida por dos ciudadanos. Según relataron, una mujer había
estacionado su turismo bloqueando un paso de peatones y parte del carril
bici, cerca de la confluencia con la calle Ceres. La conductora fue hasta un
comercio cercano y, al regresar con una lata de cerveza en la mano, se
encaró con los dos hombres al escuchar su acento extranjero, profiriéndoles graves insultos y expresiones de tipo racista.
Mientras los agentes tomaban declaración a los testigos, la implicada
comenzó a increpar también a la dotación policial con una actitud
sumamente alterada, menospreciando su trabajo y lanzando toda clase de
improperios. Al intentar calmarla, uno de los policías detectó que la mujer
desprendía un fuerte olor a alcohol y presentaba síntomas evidentes de
embriaguez.
Ante esta circunstancia, se solicitó la presencia de una dotación de la
UVAC (Unidad de Vehículos de Accidentes). Un agente de esta unidad
informó a la conductora sobre el procedimiento legal para realizar la
prueba de etilometría y le advirtió de las consecuencias penales de no
hacerlo. En lugar de colaborar, la mujer se negó a soplar de manera
rotunda, manteniendo una actitud agresiva, gesticulando con fuerza y
dirigiendo nuevos insultos y descalificaciones al policía operador del
etilómetro.
La escalada de violencia culminó cuando la arrestada intentó huir
corriendo hacia la calzada. Al ser retenida por el brazo por el agente de
encargado de la prueba para evitar un atropello, la mujer se revolvió y le
propinó un puñetazo en el brazo. Otro policía tuvo que intervenir para
apartarla del tráfico, recibiendo también un golpe en el pecho. En ese
momento de máxima tensión, una tercera agente se aproximó para dar
apoyo, siendo arañada en el brazo y esquivando un intento de mordisco
por parte de la mujer.
Por los hechos relatados, los policías redujeron a la mujer y procedieron a
su detención formal, trasladándola a dependencias policiales. Pese a la
violencia de la agresión, ninguno de los agentes requirió atención médica
por lesiones. Finalmente, el turismo de la detenida fue inmovilizado y
retirado por la grúa municipal al depósito de Sa Riera.