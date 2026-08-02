Una conductora cerveza en mano se lía a golpes contra policías en plena calle Aragón de Palma

La Policía Local de Palma detuvo el pasado jueves, a las 01:40 h, a una mujer de nacionalidad española y 53 años como presunta autora de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y un delito contra la seguridad vial (negativa a someterse a las pruebas de etilometría). La intervención se llevó a cabo en la calle Aragón.

Los hechos se iniciaron cuando una patrulla de la UII (Unidad de

Intervención Inmediata), que realizaba labores de vigilancia por la citada

vía, fue requerida por dos ciudadanos. Según relataron, una mujer había

estacionado su turismo bloqueando un paso de peatones y parte del carril

bici, cerca de la confluencia con la calle Ceres. La conductora fue hasta un

comercio cercano y, al regresar con una lata de cerveza en la mano, se

encaró con los dos hombres al escuchar su acento extranjero, profiriéndoles graves insultos y expresiones de tipo racista.

Mientras los agentes tomaban declaración a los testigos, la implicada

comenzó a increpar también a la dotación policial con una actitud

sumamente alterada, menospreciando su trabajo y lanzando toda clase de

improperios. Al intentar calmarla, uno de los policías detectó que la mujer

desprendía un fuerte olor a alcohol y presentaba síntomas evidentes de

embriaguez.

Ante esta circunstancia, se solicitó la presencia de una dotación de la

UVAC (Unidad de Vehículos de Accidentes). Un agente de esta unidad

informó a la conductora sobre el procedimiento legal para realizar la

prueba de etilometría y le advirtió de las consecuencias penales de no

hacerlo. En lugar de colaborar, la mujer se negó a soplar de manera

rotunda, manteniendo una actitud agresiva, gesticulando con fuerza y

dirigiendo nuevos insultos y descalificaciones al policía operador del

etilómetro.

La escalada de violencia culminó cuando la arrestada intentó huir

corriendo hacia la calzada. Al ser retenida por el brazo por el agente de

encargado de la prueba para evitar un atropello, la mujer se revolvió y le

propinó un puñetazo en el brazo. Otro policía tuvo que intervenir para

apartarla del tráfico, recibiendo también un golpe en el pecho. En ese

momento de máxima tensión, una tercera agente se aproximó para dar

apoyo, siendo arañada en el brazo y esquivando un intento de mordisco

por parte de la mujer.

Por los hechos relatados, los policías redujeron a la mujer y procedieron a

su detención formal, trasladándola a dependencias policiales. Pese a la

violencia de la agresión, ninguno de los agentes requirió atención médica

por lesiones. Finalmente, el turismo de la detenida fue inmovilizado y

retirado por la grúa municipal al depósito de Sa Riera.