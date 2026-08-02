Miembros de la realeza saudí regresan a Mallorca: nuevas maletas de lujo y valijas diplomáticas reactivan el operativo en el aeropuerto

Apenas dos semanas después del espectacular despliegue registrado en el Aeropuerto de Palma-Son Sant Joan con motivo de la llegada de una delegación saudí, un nuevo episodio similar ha vuelto a despertar la expectación entre los equipos de seguridad, cuerpos policiales y los trabajadores de las instalaciones aeroportuarias.

Según fuentes conocedoras del operativo, este pasado sábado aterrizó en Palma el vuelo British Airways BA498, procedente del aeropuerto de Londres-Heathrow, con llegada a las 17.49 horas. Entre los pasajeros viajarían nuevamente miembros de la realeza de Arabia Saudí y su séquito, cuya llegada estuvo rodeada de las habituales medidas de seguridad y protocolo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue, una vez más, el importante volumen de equipaje. De la bodega del avión comenzaron a descargarse alrededor de unas quince grandes maletas de lujo, además de varias supuestas valijas diplomáticas, un movimiento que no pasó desapercibido para los equipos de emergencia, personal aeroportuario y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes en la zona.

La escena recuerda a la vivida hace apenas quince días, cuando otra delegación procedente igualmente de Londres-Heathrow llegó al Aeropuerto de Palma con un impresionante cargamento compuesto por 48 maletas de gran tamaño, varias identificadas con la Embajada de Arabia Saudí, además de diversas valijas diplomáticas amparadas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

En aquella ocasión, los integrantes de la delegación accedieron directamente a la Sala de Autoridades del Aeropuerto de Palma, donde agentes del Cuerpo Nacional de Policía realizaron los controles documentales, mientras que efectivos de la Guardia Civil llevaron a cabo las inspecciones fiscales y aduaneras del equipaje. Las únicas piezas exentas de control fueron las valijas diplomáticas, cuya inviolabilidad está reconocida por la normativa internacional.

Fuentes policiales recuerdan que la presencia de miembros de la familia real de Arabia Saudí en Mallorca durante los meses de verano es relativamente frecuente. Estos desplazamientos se desarrollan bajo estrictos protocolos de coordinación entre la Embajada de Arabia Saudí, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las autoridades aeroportuarias.

La llegada de este nuevo vuelo confirma que Mallorca continúa siendo uno de los destinos preferidos de la élite saudí para disfrutar de sus vacaciones estivales, especialmente en exclusivos establecimientos de la Serra de Tramuntana, donde tradicionalmente se alojan bajo importantes medidas de discreción y seguridad.