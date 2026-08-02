Qué fue de Anne Germain, la médium que hablaba con los muertos en televisión

El 2010 fue un año arrollador en Telecinco, cadena líder de Mediaset España. Por aquel entonces, la audiencia fue testigo de cómo formatos como Sálvame se coronaban como una de las grandes revelaciones del momento. Jorge Javier Vázquez y su equipo triunfaban en audiencia de lunes a viernes. Pero, cuando llegaba la hora del prime time, Jordi González tomaba el relevo de sus compañeros para presentar Más allá de la vida. Un formato que nos presentó a Anne Germain, una mujer que aseguraba que tenía el don de comunicarse con personas fallecidas. Y es que, según explicó en su momento, esto es algo que ha vivido desde que era una niña.

Teniendo esto como base, en cada entrega la audiencia pudo ver cómo celebridades de nuestro país acudían con el objetivo de comunicarse con sus seres queridos. Carmen Martínez-Bordiú, Antonio Gala, Jorge Cadaval, Lucía Bosé, Amador Mohedano y muchos otros acudieron para vivir la experiencia de primera mano. Muchos salían del formato completamente emocionados debido a que sentían que, de verdad, sus familiares estaban intentando comunicarse con ellos. Pero, ¿qué fue de Anne Germain?

Anne Germain disfruta de su vida como una mujer jubilada

Del final del programa han pasado más de 10 años. Desde entonces, la mujer ha cumplido 65 años y se ha jubilado. Vive felizmente junto a su marido, con quien lleva 41 años casada. Una vida tranquila en España donde disfrutan del mar y la costa. Pues, según cita la web de Divinity, vive en Alicante desde hace unos años.

Con más de 21.000 seguidores en Instagram, Anne Germain comparte instantáneas de su día a día, junto a su marido y su loro. Durante los últimos años, ha estado un poco alejada de las redes sociales debido a que su marido padeció cáncer. Por lo tanto, y con el objetivo de brindarle el máximo apoyo posible, se distanció del medio.

Asimismo, se ha dedicado a oficiar bodas y participa en seminarios relacionados con su conexión con las personas fallecidas. Organizaba citas virtuales a través de su página de Facebook y también llegó a dar clases de reiki. Un trabajo con el que ha logrado crear una gran comunidad. Y es que Anne Germain siempre ha dejado claro que hay que tener fe.

Santiago Segura no vivió una grata experiencia con Anne Germain

Sin embargo, aunque todo es cuestión de fe, el actor Santiago Segura vivió un tenso momento durante su paso por Más allá de la vida. De este momento han pasado ya muchos años, pero seguro que muchos espectadores del formato lo recordarán. El actor confesó que nada de lo que la médium decía de su madre fallecida era correcto. Y es que, cuando Jordi González le preguntó qué opinaba al respecto, se sinceró profundamente.

«¿Pero qué me está contando?», exclamó. «Si te soy sincero, lo he pasado muy mal y me he angustiado mucho porque, de verdad, quería sorprenderme y no quiero ser el desgraciado que diga que el ratoncito Pérez no existe. No ha dado ni una», indicó. Una situación que generó una notable tensión en el plató. «Las diría cualquier madre», comentó el madrileño.