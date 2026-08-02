Qué fue de los hermanos Welsey de ‘Harry Potter’: cómo gestionaron la fama y a qué se dedican ahora

Indiscutiblemente, una de las adaptaciones literarias más exitosas y vistas de la historia es Harry Potter. La fascinante obra de J.K. Rowling ha conquistado a millones de personas en todo el mundo, sin importar el idioma o el país. Y es que, gracias a la representación de la historia en la gran pantalla, el público tuvo la oportunidad de conocer a actuales estrellas como Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton y, entre muchos otros, a James y Oliver Phelps. Y es que, como bien saben los fans de este universo cinematográfico, los actores dieron vida en pantalla a los icónicos y traviesos hermanos Welsey.

James Andrew Eric Phelps y Oliver Martyn John Phelps son los artistas que se presentaron en el casting de esta producción con el objetivo de unirse al elenco. De ese momento han pasado 22 años y la vida de ambos ha experimentado un cambio de 180 º. Los actores fueron creciendo con el paso de las películas, pues llegaron a estar presentes en las ocho entregas que se rodaron. Un éxito arrollador que labró estupendamente los primeros pasos de sus respectivas carreras profesionales. Pero, ¿qué ha sido de ellos desde entonces? Realizamos un repaso.

¿Qué fue de los hermanos Welsey de ‘Harry Potter’?

Según hemos podido saber, James y Oliver Phelps tienen 40 años. Ambos han labrado sus vidas también en lo personal. En el caso de Oliver, se casó en el 2015 y es padre de dos niñas. Por su parte, James es también un hombre casado. Pues, contrajo matrimonio con Annika Ostle en el 2016. Por otro lado, a nivel profesional, los actores han continuado trabajando en el mundo de la interpretación.

Ambos participaron en películas como Danny and the Human Zoo, Patchwork y 7 Days: The Story of Blind Dave Heeley. Si bien es cierto que cada uno ha tenido también sus trabajos individuales, han seguido muy vinculados al mundo de Harry Potter. Los creadores de la saga a nivel audiovisual saben que el público le tiene mucho cariño a los actores. Por ello, contactaron con ellos para que apareciesen en Harry Potter: Regreso a Hogwarts. El especial se realizó con motivo de celebrar el 20.º aniversario de la saga y en él aparecieron muchos de los actores.

Asimismo, según citan varios medios de comunicación, los que dieron vida a los hermanos Welsey se mudaron a Santa Mónica. Ambos intercalan sus vidas entre Inglaterra y Estados Unidos, pero han cruzado el charco con el objetivo de seguir creciendo a nivel profesional. Y es que, además, dedican parte de su tiempo a la beneficencia y las obras solidarias.