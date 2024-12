Uno de los actores más queridos de ‘Harry Potter’ debe dos millones de euros por culpa de la saga

Cada vez hay más estrellas del cine que sufren problemas con sus finanzas por culpa de sus éxitos. Nombres internacionales como los de Johnny Depp, Wesley Snipes o Brendan Fraser han tenido problemas a la hora de declarar sus ganancias, aunque más cerca tenemos a otros famosos como Shakira, Kiko Matamoros, Jorge Javier Vázquez o Máximo Huerta, que también han tenido sus desencuentros con Hacienda. El último en sumarse a este club es Rupert Grint, actor de sobra conocido por dar vida a Ron Weasley, uno de los amigos de Harry Potter en la saga de películas dedicadas al niño mago.

Precisamente, su paso por ellas le están causando problemas, ya que está pendiente de tener que abonar la mareante cantidad de dos millones de euros (1’8 millones de libras) a la Agencia Tributaria del Reino Unido. Después de participar en las ocho películas es de esperar que haya contado con ayuda en materia fiscal, aunque durante mucho tiempo tuvieron que ser sus padres los que se encargasen de eso, ya que comenzó con 11 años a interpretar el papel.

La Hacienda británica ha investigado la declaración de impuestos de los últimos siete años del actor, después de haber encontrado un desfase de 4’5 millones de libras por los ingresos obtenidos por las películas. Hay que recordar que los actores no sólo cobran su suelo por su trabajo durante el rodaje, ya que siguen recibiendo dinero pasado mucho tiempo gracias a la venta de DVD, la emisión en plataformas de streaming, en televisión e incluso el merchandising donde aparecen sus caras.

La batalla de Grint comenzó en el año 2019, momento en el que recibió el aviso y que ha sido resuelto cinco años después, tras un juicio del que ha conocido su sentencia a finales de 2024. Los abogados del actor han recurrido todo lo posible esta sentencia, pero la jueza ha fallado contra sus intereses.

Según la sentencia, que se ha conocido gracias a Associated Press, la magistrada señala que todo ese dinero recibido después de la grabación de la película debe considerarse como «ingreso» debido a que es una parte más de su trabajo. Por lo tanto, como cualquier otro trabajador, deberá tributarlo de la misma manera.

Pero parece que Rupert Grint no ha estado demasiado bien asesorado en los últimos años, ya que no es la primera vez que tiene un problema así. También en 2019, aunque en un proceso distinto, tuvo que pagar 1’2 millones de euros (un millón de libras) por el reembolso de impuestos. Esto supone un enorme agujero, aunque no es nada comparado con los 29 millones de euros que se dice que cobró por su famoso papel en Harry Potter.

No hay que preocuparse por las finanzas del actor, ya que no ha dejado de trabajar. A sus 36 años —recordemos que con 11 comenzó en la famosa saga— se le ha podido ver en series como Servant y Snatch. En el cine, en 2023 estrenó Llaman a la puerta, por lo que sus cuentas, pese a las multas, deberían estar bastante saneadas y no tendría problemas para llegar a final de mes.