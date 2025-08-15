INCENDIOS

Incendio en Pozuelo: arde una zona del monte del Pilar cercana a la M-40 de Madrid

La nube de humo es visible desde la M-40 y varios municipios cercanos

Paula Benito
Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una zona boscosa cercana a la carretera M-40 en el municipio madrileño de Pozuelo.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el incendio se ha desatado en una zona de vegetación próxima a la M-40, en torno al kilómetro 45. Los Bomberos ya se encuentran en el lugar tratando de sofocar las llamas.

Varios usuarios en redes sociales han difundido vídeos de una gran nube de humo visible desde varios puntos del municipio. En las imágenes se puede ver también a un helicóptero trabajando en la zona.

En torno a las 14:00 horas, el 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que el incendio ha quedado estabilizado. «Siguen los trabajos de enfriamiento y remate del perímetro con 4 helicópteros y 8 medios terrestres», han escrito a través de redes sociales.

