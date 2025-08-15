Incendio en Pozuelo: arde una zona del monte del Pilar cercana a la M-40 de Madrid

Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una zona boscosa cercana a la carretera M-40 en el municipio madrileño de Pozuelo.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el incendio se ha desatado en una zona de vegetación próxima a la M-40, en torno al kilómetro 45. Los Bomberos ya se encuentran en el lugar tratando de sofocar las llamas.

⚠️ Precaución por incendio de vegetación próximo a la M-40, km-45. Trabajando en la extinción: #BomberosCM, #AgentesForestalesCM y #BrigadasForestalesCM. Si estás por la zona, sigue las indicaciones de los servicios de emergencia. pic.twitter.com/yEXdJKfWvq — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 15, 2025

Varios usuarios en redes sociales han difundido vídeos de una gran nube de humo visible desde varios puntos del municipio. En las imágenes se puede ver también a un helicóptero trabajando en la zona.

En torno a las 14:00 horas, el 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que el incendio ha quedado estabilizado. «Siguen los trabajos de enfriamiento y remate del perímetro con 4 helicópteros y 8 medios terrestres», han escrito a través de redes sociales.