En el resto de España no se celebra esta fiesta de Navidad pero en Cataluña es un día festivo

Llegan las fiestas más deseadas por muchos: las fiestas de Navidad. Ahora bien, cada comunidad lo vive de igual y diferente manera. Pues hay días festivos que son comunes en todas ellas, y otras más particulares. En este caso, hablamos de la fiesta de Navidad que solo tienen en Cataluña. Tras el día 25 de diciembre, Navidad, toca San Esteban, el día 26 de diciembre, es decir, al día siguiente, festivo en Cataluña.

La fiesta de San Esteban (Sant Esteve) se celebra el día después de Navidad, el 26 de diciembre, y tradicionalmente consiste en una reunión familiar en la que se suelen comer canelones, neules (barquillos) y turrones. Según Turismo de Cataluña, los orígenes de la fiesta nacieron como día usado para la vuelta a casa tras las celebraciones de la Navidad en la masía familiar. Así pues, es una fiesta eminentemente familiar que se celebra desde hace siglos. Actualmente, la principal actividad por San Esteban es una comida familiar, con un menú en el que toman protagonismo los canelones de primer plato, el pollo relleno o el redondo de ternera y las neules (barquillos) y turrones de postre. Además, existe la tradición de que los pequeños de la casa se suban a una silla para recitar un poema y pasar el plato para recibir dinero como premio.

¿Por qué se celebra solo en Cataluña?

A diferencia de otras comunidades, esta fiesta de Navidad solo se realiza en Cataluña. Resulta algo peculiar pensar que, tras la cena del 24 de diciembre, Nochebuena, y la comida de Navidad, todavía queda un día de comilona, y sí es posible.

Según narra la web del Ayuntamiento de Barcelona, El librito “Celebrem el Nadal” (Celebremos la Navidad), de Amadeu Carbó, tiene la respuesta a por qué es solo una fiesta de esta comunidad.

Carbó explica que San Esteban es un hecho singular del calendario catalán que le une con nuestro pasado carolingio. En el siglo IX la Cataluña Vieja pertenecía al imperio fundado por Carlomagno y dependía del obispado de Narbona, a diferencia del resto de la península Ibérica cristiana, dominada por los godos y que tenía por referencia el obispado de Toledo.

«Eso hacía que los conceptos de familia fueran diferentes: el carolingio era muy extenso, como un clan, y cuando había alguna festividad importante había que desplazarse a la casa solariega», narraban. Este es el caso de la Navidad, la fiesta más importante del calendario religioso, y que reunía a toda la familia en torno al hogar. Y como en la Edad Media los desplazamientos solían ser largos, con oscuridad intensa y medios precarios, la gente necesitaba tiempo para volver a casa al día siguiente.

Por lo tanto, inicialmente el día de San Esteban era una jornada en la que no se trabajaba, que no es exactamente igual que hacer fiesta. Ya lo explica exactamente el refranero: ‘Por Navidad, cada oveja en su corral / por San Esteban, cada uno en su casa’.

Y de aquí no sale únicamente el motivo por el que celebramos San Esteban: también se explica por qué los catalanes hacen fiesta el lunes de Pascua Florida y el de Pascua Granada, las tres fiestas más señaladas del calendario religioso. Además, esta costumbre está unida a otras europeas porque también ha perdurado en más lugares que quedaron bajo influencia carolingia y que, con el paso de los siglos, se han acabado convirtiendo en los principales estados europeos.

¿Dónde comer los mejores canelones en San Esteban?

Recordar que, durante este día, festivo en Cataluña, se suelen comer los tradicionales canelones que se hacen en casa, en muchos restaurantes, y desde hace unos años, se compran para llevar y degustar en casa, porque su elaboración es compleja y requiere horas de elaboración.

Espai Puntal

Espai Puntal es un proyecto gastronómico en el barrio del Born-la Ribera con ambición de transformar el sistema alimentario local. Son destacados los canelones de Navidad con carrillera, tocino y setas, y Magret de pato y confitura de naranja. El menú también incluye los postres de temporada. Los días 24 y 31 de diciembre, el restaurante ofrecerá el mismo menú, elevado con platillos de marisco y cava.

Cachitos

En su décimo aniversario, este restaurante sobresale por la calidad de sus productos, y en concreto, por sus famosos canelones de foie y trufa.

Incorrecte

Incorrecte, el restaurante de alta cocina creativa del chef Marcel Pons propone una experiencia navideña muy a su estilo, a contracorriente: para las fiestas han creado un menú navideño en formato take away para Nochebuena, Navidad y Sant Esteve. El menú comprende 4 pases: la clásica escudella con su carn d´olla i galets, canelón de pollo de payés asado con bechamel de trompeta de la muerte, cordero con salsa de ciruela acompañado de patata platillo y verduritas de temporada y, de postre, un original Caga Tió de Ferrero Rocher.