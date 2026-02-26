El juez del ‘caso Leire’ imputa por amaños a Charo Arévalo, mano derecha del ex gerente del PSOE

Santiago Pedraz, el juez del caso Leire que se instruye en la Audiencia Nacional en el que se investigan mordidas y amaños de contratos públicos, imputa a Rosario (Charo) Arévalo Sánchez, ex consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha del PSOE y actual mano derecha del ex gerente del PSOE Mariano Moreno en la empresa pública ENUSA.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, el caso Leire salpica a más socialistas. El pasado mes de diciembre, la Guardia Civil detuvo a Leire Díez y al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. Ambos están imputados junto a una decena de personas vinculadas a las empresas investigadas por amaños en licitaciones públicas.

Entre los investigados destaca Charo Arévalo, actual directiva de la empresa nacional del uranio. Arévalo fue colocada por el PSOE en la empresa pública tras dimitir del Gobierno de Castilla-La Mancha por su nefasta gestión en el incendio de Guadalajara, que ocurrió en 2005 y que provocó la muerte de 11 personas. Estuvo imputada durante años por ser la responsable en la gestión de la tragedia.

Antes de ser consejera del PSOE, Charo Arévalo también ejerció como Directora General de Salud Pública (2002-2003) y de Calidad de los Servicios (2001-2002) en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Enchufada en ENUSA

Charo Arévalo lleva más de 20 años en ENUSA. Fue enchufada por el PSOE junto a otras personas vinculadas al PSOE como el ex gerente Mariano Moreno, que recientemente pasó por los tribunales para dar explicaciones sobre los descuadres en la caja del partido.

Arévalo inició su andadura en ENUSA en 2005 como directora de Relaciones Internacionales, bajo dependencia del Ministerio de Economía, cargo que desempeñó durante dos años. En 2007 asumió la Dirección de Medioambiente, puesto que ocupó durante seis años hasta 2013. Ese mismo año pasó a liderar el área de Responsabilidad Social Corporativa durante cinco años, hasta 2018, cuando fue nombrada directora de Auditoría Interna, Cumplimiento y RSC.

Desde 2020 y hasta la actualidad ocupa el cargo de directora corporativa. Arévalo trabaja así mano a mano con el presidente de Enusa, Mariano Moreno. Las mencionadas fuentes de ENUSA aseguran que hacía gala de su activismo socialista en la empresa en la que lleva años defendiendo al PSOE.

Charo Arévalo coincidió en ENUSA con Leire Díez. La fontanera estuvo en el equipo de comunicación de la empresa pública y ambas no tenían una buena relación. Ahora, las dos están investigadas en la Audiencia Nacional.

El caso de Leire Díez bajo secreto

La principal novedad del caso Leire Díez que se investiga en la Audiencia Nacional es el desbloqueo parcial de las cuentas bancarias de Díez. Tras la presentación de varios escritos por parte de su defensa, el juzgado ha acordado levantar el bloqueo para el pago de recibos y gastos corrientes. Sin embargo, siguen intervenidas las cuentas de su suegra, las comunidades de propietarios y la carpintería de su marido, lo que está generando devoluciones de recibos y graves perjuicios económicos a terceros ajenos a la causa.

La causa, que permanece bajo secreto de sumario, gira en torno a presuntas irregularidades en la contratación pública vinculadas a Enusa, Sepides, Correos, Forestalia, Mercasa y la SEPI. La tesis de la acusación apunta a que determinadas adjudicaciones de contratos habrían dado lugar al pago de comisiones encubiertas canalizadas a través de una red de sociedades interpuestas.

Las pesquisas se centran, entre otros asuntos, en la venta de un vehículo por 21.500 euros a una de esas sociedades, que los investigadores interpretan como una forma de extraer fondos de manera encubierta. Los delitos que se barajan incluyen fraude en la contratación pública y blanqueo de capitales.

La causa permanece bajo secreto de sumario desde el 9 de diciembre y fue prorrogada el pasado 25 de febrero. La defensa de Leire Díez ha recurrido esta prórroga y solicitará el levantamiento del secreto, argumentando que los hechos investigados se circunscriben al periodo 2021-2023 y que las pruebas ya han sido incautadas.

La Guardia Civil continúa con el volcado y análisis de los dispositivos intervenidos, y los investigados se han personado en la causa. Entre ellos se encuentra Charo Arévalo, que ya conoce que está siendo investigada y ha designado a un abogado para que la defienda en la Audiencia Nacional. Aún no ha abandonado su cargo en ENUSA pese a estar investigada.