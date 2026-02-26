Hoy, 26 de febrero de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta mayormente poco nuboso o despejado, aunque se esperan algunos intervalos de nubes bajas en el litoral al inicio del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios en Álava, mientras que en el resto de la provincia descenderán ligeramente, siendo más notable en la costa. El viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con un manto de nubes que se asoma tímidamente. La temperatura mínima ronda los 6 grados, mientras que el viento sopla suave desde el sureste a unos 5 km/h, creando un ambiente fresco pero agradable. A medida que avanza la jornada, el sol se asoma con más fuerza, alcanzando una máxima de 25 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más cálida, haciendo que el día se sienta más veraniego.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más pesado con una humedad que puede llegar a ser notable. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:56. Así que, si planeas salir, aprovecha el buen tiempo y la calidez que nos regala este día en la ciudad.

Nubes grises y lluvias intermitentes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto, donde la brisa fresca se siente más intensa, mientras las temperaturas rondan los 8 grados. A medida que avanza el día, se espera que las lluvias hagan su aparición, acompañadas de rachas de viento que superarán los 30 km/h, creando un ambiente dinámico y cambiante.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, con máximas que apenas alcanzarán los 14 grados. La sensación térmica podría ser aún más baja, sumada a una humedad que alcanzará niveles del 95%. Es un día para estar preparados: mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo se tornará más fresco y húmedo a medida que caiga la noche.

Guecho: cielo parcialmente nublado y fresco

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima ronda los 8°C y la sensación térmica se siente igual. A medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 9°C y la humedad, que se mantendrá alta, hará que el ambiente se sienta algo pesado. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 20°C, brindando una jornada fresca y agradable. Con una suave brisa del sureste a 5 km/h, la tarde promete ser placentera. La puesta del sol se dará a las 18:56, ofreciendo más de 11 horas de luz.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 21 grados. Aunque no se esperan lluvias, una suave brisa del sureste acompañará la jornada, aportando frescura sin causar incomodidades.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a relajarse. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de la calidez de la temporada.

Cielos nublados y sol a mediodía en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente nublados, creando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza el día, se espera que el tiempo mejore ligeramente, alcanzando una máxima de 25 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser aún más cálida. Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana y disfrutar del sol en las horas centrales del día, ideal para dar un paseo o tomar un café al aire libre.