Llorca rompe moldes: primer presidente de la Generalitat que desfila en la Ofrenda de las Fallas

Juanfran Pérez Llorca se ha convertido este miércoles en el primer presidente de la Generalitat Valenciana que desfila en la tradicional Ofrenda de Flores a la Mare de Déu dels Desamparats (Madre de Dios de los Desamparados) de las Fallas de Valencia. Juanfran Pérez Llorca ha participado en este emotivo acto junto a los falleros de la comisión Jesús-San Francisco de Borja (Marqués de Zenete).

El Jefe del Consell ha desfilado por las calles de Valencia acompañado de su hija menor, hasta llegar a la emblemática Plaza de la Virgen. Una vez allí, ha depositado un ramo de flores a los pies de la Geperudeta y ha visitado la Basílica de la Virgen de los Desamparados, junto a Juan Melchor Seguí, rector de la citada basílica. Con este gesto, Pérez Llorca ha querido sumarse a los miles de falleros que han mostrado desde este martes su respeto y cariño a la Virgen de los Desamparados.

La participación activa de Pérez Llorca en los actos de Fallas de Valencia no es un gesto hacia la galería. Antes de presidir la Generalitat Valenciana, en su localidad natal, Finestrat, un municipio ubicado junto a Benidorm, en Alicante, Juanfran Pérez Llorca pertenecía desde años atrás a la peña de fiestas de Finestrat Els Penjats.

La discreta participación de Pérez Llorca en este acto contrasta con la de este martes de la secretaria general del PSPV y ministra de Innovación, Ciencia y Universidades, Diana Morant.

Esta última había mostrado su desconocimiento acerca de la terminología tradicional de las Fallas de Valencia y de los actos que las conforman, al mencionar como cremada lo que en Valencia, y también en las Hogueras de Alicante, se conoce como cremá. Es decir, el acto de prender fuego a los monumentos falleros. Una mención que ha generado enormes críticas hacia la citada Diana Morant a lo largo de este miércoles en Valencia.