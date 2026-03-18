Diana Morant la lía en las Fallas de Valencia: llama ‘cremada’ a la ‘cremá’ de los monumentos falleros

La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Diana Morant, ha mostrado este martes su desconocimiento acerca de la terminología tradicional de las Fallas de Valencia y de los actos que las conforman, al mencionar como cremada lo que en Valencia, y también en las Hogueras de Alicante, se conoce como cremá. Es decir, el acto de prender fuego a los monumentos falleros.

El término cremada está reconocido por el Diccionario Normativo del Valenciano (DNV) de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL). Pero ni es utilizado en Valencia, con las Fallas, ni en Alicante, con las Hogueras. En ambas ciudades es de uso común y generalizado el término cremá.

De hecho, tanto valencianos como alicantinos utilizan el término cremá para referirse a la quema de los monumentos construidos para las Fallas y Hogueras, cada 19 de marzo y 24 de junio, respectivamente. Nunca usan cremada. Como quiera que esa cremá de los monumentos festeros de Valencia y Alicante es en cada una de las dos fiestas el acto que les da razón de ser y las origina y cierra, atañe directamente a la propia identidad de las mismas.

Diana Morant ha realizado esa mención en una entrevista con la televisión pública valenciana Á Punt el pasado martes mientras se celebraba la tradicional Ofrenda de Flores de las Fallas y con ella ataviada con el traje de fallera.

La utilización del término cremada por cremá ha generado la inmediata reacción del PP de la Comunidad Valenciana. En una publicación subida la tarde de este mismo miércoles a su perfil oficial en la red social X, antes Twiitter, los populares han destacado: «La ministra Diana Morant hablando de la cremada en lugar de la cremá. Ni conoce la Fiesta ni respeta cómo la vivimos aquí. La que aspira a presidir la Comunitat no sabe ni quiere saber. Vergonzoso».