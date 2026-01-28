El Gobierno de Sánchez y Morant deja Valencia como única candidata sin sede de las terapias avanzadas

El Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, ha dejado a Valencia como única de las tres aspirantes sin sede del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA), dependiente a su vez del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige la también secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. De las tres aspirantes, Barcelona será sede científica. Y Majadahonda, en Madrid, sede administrativa. La decisión del Ejecutivo de Sánchez y Morant de dejar a Valencia como única aspirante «sin nada» ha producido la rápida reacción del Consell, que por boca de su titular de Sanidad, Marciano Gómez, ha calificado lo sucedido como un «desdén para ciudadanos y sanitarios» de esta Autonomía.

Así, se desprende del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de establecer la sede administrativa de CERTERA en Majadahonda (Madrid) y la dirección científica en Barcelona, según ha dado conocer este martes la ministra portavoz, Elma Saiz. En el caso de Barcelona, contará con el 64% de la financiación estatal asignada a CERTERA.

Marciano Gómez ha destacado que, para él, «ha sido una pena». Y ha recordado que pusieron «a disposición del Ministerio todos los requisitos que nos pedían». Gómez ha explicado que la candidatura valenciana tenía «ciertas esperanzas», fundamentadas en que en el Gobierno hay una ministra valenciana, en clara referencia a Diana Morant, «que es la que ha propuesto la elección de esta sede». En palabras del conseller de Sanidad: «Sorprendentemente, o le interesan poco los proyectos para que se instalen en Valencia o el peso político que tiene en el Gobierno es nulo».

Según ha explicado Marciano Gómez, el hecho de que Valencia haya sido la única de las tres aspirantes «que se ha quedado sin nada», «no es un desdén para un partido partido, es un desdén para todos los valencianos, para todos los sanitarios valencianos, para todos los investigadores valencianos», porque, tal como ha destacado: «No se encuentran reconocido en su trabajo diario, en su esfuerzo, en su vocación, en su trabajo de querer poner a la Comunidad Valenciana donde debe estar que es en la cabecera de todos los proyectos».

Marciano Gómez ha señalado que confiaban en tener «más apoyo» y que lo lamenta «profundamente, si bien ha advertido que «seguiremos esforzándonos y mirando lo que nos interesa, que es la ciudadanía valenciana y los profesionales de aquí».