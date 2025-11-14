El PSOE valenciano de Diana Morant apura sus últimas opciones para que se adelanten las elecciones en la Comunidad Valenciana. La celebración de esos comicios facilitaría a la cúpula actual de los socialistas valencianos aplazar una la situación de crisis que atraviesa y que sigue latente en el seno interno del PSPV. Además de los temas internos que restan por resolver desde la intervención de Santos Cerdán para aupar a Diana Morant, de que el PSOE de la ciudad de Alicante esté dirigido desde mayo por una Gestora encabezada por alguien de fuera de la ciudad de Alicante y de que el PSOE vive en toda la Comunidad Valenciana la mayor ausencia de poder institucional, porque está en la oposición también en las tres diputaciones y los cinco mayores ayuntamientos, Diana Morant tiene otros problemas internos.

El PSPV está sin presidente desde que hace más de tres meses dimitiera como tal el ex alto comisionado de Sánchez para la DANA, José María Ángel. Se marchó cuando estalló el escándalo de su currículum fake. Y, el número 2 de Diana Morant en la dirección socialista, el secretario de Organización, Vicent Mascarell, se encuentra en una situación muy complicada porque el PP de la provincia de Valencia ya ha anunciado que se va a querellar contra él por atribuir a los populares el ataque del pasado verano a la sede del PSPV-PSOE en Valencia, reivindicado por un grupo antisistema, como ha publicado OKDIARIO.

Una parte de las bases del PSPV tampoco entienden por qué un partido que siempre ha tenido muy clara la necesidad del equilibrio territorial en sus ejecutivas se empeña en que su secretaria general y su secretario de Organización no sólo sean de la misma comarca, sino además del mismo municipio.

Diana Morant no ha capitalizado el voto de la izquierda y de los descontentos a pesar de todo lo que ha sucedido en Valencia en el último año. Las encuestas la siguen situando por detrás del PP y sin opciones de Gobierno. Ni siquiera, con un pacto con los nacionalistas Compromís. Su visibilidad sigue siendo reducida y muy centrada en Valencia. Y alejada, por ejemplo, de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Tampoco, en las Cortes Valencianas, el PSOE de Diana Morant está destacando. Si bien, en este caso, ella se encontró con un grupo parlamentario que había sido vaciado de los perfiles más políticos tras recolocarlos a todos Pedro Sánchez en Madrid. Precisamente, para allanar el liderazgo de Morant.

Así, el ex conseller Arcadi España, considerado en su día el delfín de Ximo Puig, es Secretario de Estado de Política Territorial. Y la ex consellera Rebeca Torró es la actual secretaria de Organización del PSOE de Sánchez. El propio Ximo Puig está de embajador en la OCDE. Y Gabriela Bravo se ha reincorporado a su actividad profesional, la de fiscal.

Al inicio de la legislatura actual, Rebeca Torró era la portavoz en la Cámara autonómica. Arcadi España, el portavoz adjunto. Gabriela Bravo, era la voz y el oído del PSPV en la Mesa de las Cortes Valencianas. Y Ximo Puig, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Ahora, el PSPV de Diana Morant no tiene representante en la Mesa de las Cortes y sus portavoces son José Muñoz y María José Salvador. Perfiles ambos de menos políticos que España y Torró.

De hecho, el perfil más político con que cuenta el PSPV actualmente es el de Pilar Bernabé. La delegada del Gobierno está fuera de las Cortes Valencianas. En círculos socialistas, no descartan que Sánchez decida un cambio de aspirante a presidir la Generalitat Valenciana, en caso de que la legislatura se prolongue otro año y medio y no haya elecciones ahora.

Las mayores aspiraciones de Diana Morant pasan, por tanto, porque PP y Vox no alcancen un acuerdo y se convoque un nuevo proceso electoral en la Comunidad Valenciana. En esa tesitura, el PSOE, en Madrid, y el PSPV, en Valencia, procurarán movilizar al máximo al electorado de izquierdas para dar la vuelta a los sondeos. Si bien, la efervescencia política que vive Valencia en el último año no tiene nada que ver con el escenario en las otras dos provincias: Alicante y Castellón, donde la situación actual no se ve sólo en clave DANA sino con otros parámetros, como la escasa inversión del Gobierno, el agua o la financiación autonómica.