Somalilandia: el minúsculo ‘país’ africano que Israel ha decidido reconocer ante la ONU como Estado

Por primera vez tras décadas de afán secesionista, Somalilandia ha conseguido ser reconocido como Estado independiente ante la ONU. Eso sí, sólo por un país, Israel, que este viernes se ha convertido en el primer Estado miembro de Naciones Unidas en reconocer formalmente la independencia de esta minúscula porción del gran continente africano. Tiene una superficie de unos 172.000 kilómetros cuadrados, equivalente a dos veces Castilla y León. Suma una población de 6,2 millones de habitantes, algo así como dos veces Madrid capital. Pero su ubicación en el mapa es estratégica, un enclave de especial interés para Israel en su estrategia defensiva frente a los terroristas hutíes asentados en el Yemen.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este viernes el reconocimiento oficial de Somalilandia como Estado independiente. Dice que responde al «espíritu de los Acuerdos de Abraham» de normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El anuncio fue realizado después de que Netanyahu mantuviera una conversación telefónica con el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias Irro.

«El primer ministro de Israel anuncia el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano», ha hecho saber la oficina del primer ministro en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

«El Estado de Israel», ha añadido la oficina del primer ministro israelí, «planea ampliar inmediatamente sus relaciones con la República de Somalilandia con una amplia cooperación en los campos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía».

A las pocas horas del anuncio, Somalia y parte de sus aliados internacionales, entre ellos Egipto y Turquía, han condenado lo que han descrito un ataque a la integridad territorial somalí y un precedente enormemente peligroso que constituye simultáneamente una amenaza a la seguridad regional y un ataque directo a la Carta de la ONU.

El Ministerio de Exteriores de Somalilandia, por su parte, ha dicho que «acoge con satisfacción y agradece profundamente la histórica y fundamentada decisión del Estado de Israel de reconocer oficialmente su soberanía e independencia». Asimismo, ha anunciado su intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham para dar lugar el «establecimiento de relaciones diplomáticas plenas».

Para el presidente somalilandés «este paso marca el inicio de una alianza estratégica que promueve intereses mutuos, fortalece la paz y la seguridad regionales y genera beneficios compartidos para todas las partes interesadas, sin perjuicio de ninguna».

El Gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia. El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora.