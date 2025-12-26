Ni el salón ni la cocina: el sitio que recomiendan para tener una lengua de suegra en casa, según la tradición china

El Feng Shui sostiene que cada objeto tiene una influencia directa sobre el bienestar. Entre los elementos más valorados se encuentran las plantas, símbolos de vida, renovación y buena fortuna.

Sin embargo, no todas pueden colocarse en cualquier rincón. Una de las especies más poderosas, la popular lengua de suegra, requiere una ubicación específica para desplegar todo su potencial protector y atraer la abundancia, según la tradición china.

Dónde colocar la lengua de suegra para atraer la buena suerte y la energía positiva

La Sansevieria trifasciata, famosa por su resistencia y elegancia, ha sido apreciada durante siglos tanto por su valor decorativo como por su simbolismo.

En la filosofía china del Feng Shui, esta planta es considerada un verdadero talismán de energía positiva. No obstante, su eficacia depende de un factor esencial: el lugar donde se coloque. De acuerdo con la revista AD, el sitio ideal para situarla es la entrada principal del hogar.

Colocarla cerca de la puerta o en el recibidor actúa como un escudo natural que bloquea las malas vibraciones antes de que entren en casa y, al mismo tiempo, canaliza el flujo de energía vital o Chi hacia el interior. Este gesto crea una barrera protectora y potencia la prosperidad del espacio doméstico.

La lengua de suegra situada en el umbral del hogar permite que la abundancia fluya y evita que las energías negativas interfieran con el bienestar familiar.

Lugares donde no se debe colocar la lengua de suegra, según el Feng Shui

No todos los espacios son adecuados para esta planta. Los especialistas coinciden en que hay tres zonas donde su presencia puede generar un efecto contrario al deseado. Éstas son las más destacadas:

El salón o sala de estar: el exceso del elemento madera puede alterar el equilibrio energético y provocar saturación. El baño: el exceso de humedad debilita a la planta y, según la tradición china, favorece la fuga de energía positiva. La oficina: aunque pueda parecer un amuleto para el éxito laboral, el Feng Shui advierte que su potente carga energética puede obstaculizar la concentración y la creatividad.

Evitar estos lugares garantiza que la lengua de suegra conserve su poder purificador y armonizador.

Beneficios de la lengua de suegra

Más allá de su carga simbólica, la lengua de suegra también tiene respaldo científico. Según informa Europa Press, un estudio de la NASA sobre plantas purificadoras del aire destacó su capacidad para eliminar toxinas como el formaldehído y el benceno, además de liberar oxígeno durante la noche, algo poco común entre las especies de interior.

Por ello, su presencia también potencia la calidad del aire y el bienestar físico.

Cómo cuidar la lengua de suegra para que atraiga la prosperidad y la energía positiva

Esta planta originaria de África occidental es extremadamente resistente. Requiere poca agua (únicamente cuando el sustrato está completamente seco) y sobrevive con escasa luz.

No tolera el exceso de humedad, por lo que se recomienda un drenaje eficaz y temperaturas superiores a los 10 °C. Con estos cuidados básicos, puede vivir durante años y mantener su función protectora y de atracción de buena suerte.