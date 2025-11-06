El mejor sitio para poner la planta de Navidad según el Feng Shui

La planta de Navidad es uno de los básicos que no podemos dejar escapar, un elemento que según en Feng Shui debe estar en algunas partes destacadas de la casa. Es hora de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con ciertas peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Tendremos que empezar a pensar en el lugar que ocupará esta planta que acabará siendo todo un símbolo de la Navidad en estos días.

El Feng Shui es una tradición milenaria que nos dice en todo momento qué plantas o elementos debemos colocar en casa y la manera de hacerlo. Es un punto importante que deberemos empezar a cuidar si queremos que nuestra casa tenga buenas energías. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que nos rodea y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de que sepas el lugar exacto en el que debe ir esta planta de Navidad que tanto te gusta para que nos genere buena energía.

El Feng Shui y la decoración con plantas

Las plantas son elementos esenciales en una casa con una buena energía, pero cuidado, porque no todas las plantas sirven de la misma forma. Hay algunas que pueden atraer en mayor o menor medida la buena suerte, los expertos no dudan en darnos más de una sorpresa en este aspecto.

Por lo que, quizás ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser la que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la casa cambia de aires.

Cambiamos la decoración casi por completo, es la etapa de aportar luz a nuestro día a día y de hacerlo con una puerta abierta a una serie de elementos que serán los que nos acompañarán en estos días en los que las plantas se tiñen de rojo. Esa planta de la Navidad que no dudamos en traer a nuestra casa, tiene algunos detalles importantes.

El Feng Shui nos dice cuál es el mejor sitio en el que poner esta planta que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Este es el mejor sitio para poner la planta de la Navidad

La planta de la Navidad puede acabar siendo una de las que atraiga la buena suerte en nuestra casa, pero debemos tenerlo dentro de una serie de detalles que pueden ayudarnos en este camino. Los expertos en decoración de Ámbito nos explican dónde poner la planta de la Navidad: «Según los principios del Feng Shui, la flor de Nochebuena debe colocarse en áreas específicas del hogar para atraer prosperidad. La ubicación más recomendada es en el área de la entrada principal, ya que este lugar permite que la energía positiva fluya desde el exterior hacia el interior de la casa. Colocar la flor cerca de la puerta de entrada simboliza la bienvenida de buenas oportunidades y abundancia. Otra ubicación ideal es la esquina sureste de tu hogar o sala de estar. En el Feng Shui, esta zona está asociada con la riqueza y la prosperidad. Para potenciar su efecto, combina la flor de Nochebuena con otros elementos decorativos en tonos dorados o verdes, colores que también simbolizan abundancia y crecimiento. Evita colocar la planta en zonas de poca luz o en espacios desordenados, ya que esto puede limitar su capacidad para canalizar energía positiva. Con estos sencillos consejos, tu flor de Nochebuena no solo será un hermoso adorno navideño, sino también un poderoso símbolo de prosperidad para tu hogar».

Es importante colocar esta planta en el sitio correcto, pero también, proporcionarles los cuidados adecuados para que esté en las mejores condiciones posibles. Para el Feng Shui, la salud de las plantas es esencial para que acabemos teniendo en consideración.

Los expertos de Interflora nos dan los consejos básicos para lucir una preciosa planta de Navidad durante todo el año:

Mucha luz: al igual que la mayoría de las plantas, la flor de Pascua también precisa de mucha luz natural, pero siempre lejos de corrientes de aire, tanto frías como calientes.

Poca agua: durante estos días de fiestas navideñas bastará con regarla una o dos veces por semana. La planta debe tener humedad, pero no en exceso.

Temperaturas suaves: procura que la temperatura del ambiente donde coloques a tu poinsettia se sitúe entre los 16 y 21 ºC.

Ahora ya sabes dónde ponerla y cómo cuidarla, dos básicos que sin duda alguna, harán que tu casa tenga una energía positiva que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca.