Los fans de ‘Jumanji’ la adoran: la película que acaba de llegar a Netflix y es pura nostalgia

El auge del streaming nos ha traído decenas de novedades semanales en el terreno fílmico y en el campo de las series. Pero como siempre solemos decir, las plataformas de vídeo bajo demanda funcionan igualmente, como un espacio donde películas otrora vuelven a tener cierta relevancia gracias a la globalidad que ofrece el consumo doméstico online. El último ejemplo nos lo trae Netflix, al estrenar un clásico de los 2000 que enamora a todos los fans de Jumanji: la película Zathura, una aventura espacial.

Estrenada en 2005, la cinta dirigida por Jon Favreau se sintió en su momento como una especie de secuela espiritual del filme dirigido por Joe Johnston. No es para menos, sobre todo teniendo en cuenta que ambas parten del material original del mismo autor, Chris Van Allsburg. Favreau venía de debutar en la dirección con Crimen desorganizado (2001) y Elf (2003) y antes de convertirse en un referente para Marvel y Disney con Iron Man (2008), el actor y director se puso a los mandos de este largometraje familiar de ciencia ficción que hoy, recuerdan con cariño la mayoría de millennials. El guion, corrió a cargo de David Koepp, el habitual colaborador en la escritura de los libretos de los filmes de Steven Spielberg y John Kamps. Ahora, gracias a Netflix, Zathura vuelve a ser esa película reconfortante que sin ofrecer un cine de excelsa calidad, sirve como un entretenimiento ideal para una tarde de domingo de «mantita y peli».

Netflix rescata la película ‘Zathura’: la secuela espiritual de ‘Jumanji’

La sinopsis oficial de Zathura nos pone en la piel de Walter y Danny, dos hermanos que descubren un antiguo juego de ciencia ficción en el sótano de su hogar. Sin embargo, al iniciar la partida en el tablero, toda la casa es transportada por arte de magia al espacio exterior, quedando a merced de asteroides y extraterrestres.

Así y al igual que sucedía en Jumanji, la mecánica del juego va mostrando peligros reales a los protagonistas. Desde una lluvia de meteoritos, al ataque de una extraña raza alienígena de reptiles. Para devolverlo todo al punto inicial, Walter y Danny deberán dejar de lado las peleas y sus diferencias, cooperando para terminar alcanzando el objetivo final del juego: llegar al planeta Zathura.

Antes de su estreno en Netflix el pasado 1 de enero, la película Zathura, una aventura espacial no se encontraba disponible bajo suscripción en ninguna plataforma. Un rescate cargado de nostalgia que hará las delicias de todos aquellos que nacieron en los 90 y que crecieron con sendas adaptaciones del imaginativo universo creado por Allsburg.

¿Quién aparece en el reparto?

La iniciativa de Netflix no sólo nos ofrece la oportunidad de volver-o descubrir por primera vez-la película Zathura. Del mismo modo, permite a los acólitos del cine de aventuras encontrar a algunas figuras bien conocidas de su reparto, en una versión cuyo estreno se remonta hace más de dos décadas. Como es la participación de sus dos principales protagonistas; Jonah Bobo y Josh Hutcherson.

A Bobo lo hemos visto posteriormente en Crazy Stupid Love, mientras que por su parte, Hutcherson ha tenido una gran repercusión comercial gracias a la franquicia de Los juegos del hambre. Tras ellos, están Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins y el célebre marionetista Frank Oz, quien pone su voz al robot defectuoso que ataca a ambos hermanos.