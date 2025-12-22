Como experto en series te presento las 10 mejores del 2025 (Primera parte)

Termina el año y toca hacer repaso de las mejores series que nos ha dado este 2025. ¿Ha sido una temporada para la ficción televisiva? Según mi criterio, menos que en 2024 pero ha habido grandes descubrimientos. He elegido hablar de las series de estreno y no de nuevas temporadas, aunque las ha habido soberbias (como la de T3 de Hacks o las segundas de Severance , Poquita fe , Los ensayos y Andor). A nivel nacional, mientras que año pasado tuvimos una cosecha magistral, en los últimos 12 meses, la verdad es que ha habido más decepciones que alegrías aunque, para un servidor, ha habido tres productos patrios que merecen estar en este top ten. Empecemos por la primera parte de esta lista que va del puesto diez al seis.

10. ‘A muerte’ (Atresmedia y Apple TV +)

Producida por Atresmedia y comprada por Apple TVE + para emitirla antes, A muerte es la serie más sobrevalorada de la temporada. ¿Cómo es posible que en los Premios Feroz no haya conseguido nominación alguna? No sólo es el legado de Verónica Echegui antes de fallecer (algo que puede suponer todo un cambio de foco en el espectador dado el tema que toca la ficción) si no que es el mejor trabajo de la actriz. Es una comedia romántica maravillosamente bien escrita y construida que merece pasar al recuerdo.

09. ‘Yakarta’ (Movistar Plus +)

Esta es, posiblemente, la mejor serie española del año. ¿Por qué no está más arriba? Porque tienes que llegar al capítulo 3 para que deje de incomodarte, para que cuente realmente lo que quiere contar y para que te desarme por dentro de manera irresoluble. Doy por hecho que en una época de tantísima oferta, los creadores deberían tener en cuenta que si no lo das todo en el piloto, el espectador no tiene por qué hacer el esfuerzo para ver si le das lo prometido o no. Lo dicho, Yakarta comienza fría ( a mí me causó rechazo al principio) pero, de repente, explota emocionalmente y sobresale como uno de los productos más tristes y envolventes del 2025.

08. ‘Task’ (HBO Max)

Un poco lo mismo que en Yakarta. Este policiaco es estupendo pero le cuesta arrancar. Sí, es verdad, hay que ir poco a poco, crear atmósfera, algo que su creador Brad Ingelsby ya demostró con la soberbia Mare of Easttown. Task no está al nivel de ésta última pero es de esas series que esperas cada año que haga HBO: es adulta, inteligente, cruda y con unos personajes redondos. Ah, y Mark Ruffalo está impresionante.

07. ‘Superestar’ (Netflix)

No cuento ningún secreto si afirmo que Superestar es la mejor serie original que ha hecho Netflix España en su historia. Sí, lo sé, es rara y trata sobre un grupo de personajes que la sociedad ya ha olvidado pero lo hece con una poesía y un riesgo que desactiva cualquier algoritmo. Sí, Vigalondo vuelve a ser pretencioso pero provocar las lágrimas mientras se habla de Tamara/Yurena y Leonardo Dantés es de ser un grande. Superestar juega con la realidad y pasa de la comedia al terror, al thriller y al vodevil de manera magistral. Es única.

06. ‘IT: Bienvenidos a Derry’ (HBO)

Si hablamos de que hay que darlo todo en un primer capítulo, IT: Bienvenidos a Derry no sólo cumple con ello si no que nos deja unos de los pilotos más impactantes de la televisión reciente. Pero la cosa no termina ahí. Esta precuela de IT expande el universo de Stephen King y lo hace de manera bizarra y altamente aterradora. En un año en el que se ha estrenado la última (y sosa) temporada de Stranger Things, la de HBO sobresale por su capacidad de sorpresa, su equilibrio emocional y de denuncia social con una capacidad impagable para causar verdadero horror en el espectador.