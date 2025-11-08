‘Yakarta’: ¿tendrá segunda temporada la serie de Javier Cámara en Movistar Plus+?

Se acaba el año y en las plataformas de streaming ya se han puesto manos a la obra para lanzar los últimos proyectos audiovisuales de este 2025. En Movistar Plus+, el pasado 6 de noviembre los suscriptores fueron testigos del estreno de Yakarta. La producción española está protagonizada por Javier Cámara y Carla Quílez y se ha presentado como uno de los estrenos del momento. Y es que, tras la excelente acogida de Celeste, Diego San José (creador) y Elena Trapé, en la dirección, han querido ir un paso más allá. Una ficción que, por lo que se ha podido comprobar ya, no está dejando indiferente a nadie.

Tal y como han presentado, Yakarta es una serie que narra la vida de José Ramón Garrido, un ex jugador olímpico de bádminton. El deportista ha sustituido su vida en una cancha profesional por una más pequeña, destinada a dar clases de educación física en un instituto madrileño. El cambio de su vida ha sido radical, por lo que no tiene ningún tipo de aspiración ni ilusión. Además, a nivel sentimental tampoco le va demasiado bien. Pues, se ha divorciado. Pero, sin verlo venir, su día a día comienza a tener mayor interés gracias a un torneo escolar.

José Ramón Garrido ve en Mar su billete al estrellato. Pues, la adolescente tiene un talento innato que podría llevarlo a Yakarta ,la ciudad donde los ex deportistas como él son respetados y considerados grandes estrellas del deporte. Sin embargo, es consciente de que el lugar les pilla bastante lejos a nivel geográfico. Juntos tendrán que aprender a convivir. Una aventura que no será fácil, pues se encontrarán con muchos inconvenientes por el camino. Eso sí, será una travesía que no dejará indiferente.

¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada de ‘Yakarta’?

La producción ha aterrizado en Movistar Plus+ y lo ha hecho de manera breve, pero concisa. Y es que, a veces, una serie no necesita muchos capítulos para conquistar al espectador. Un objetivo que se propone Yakarta. Y es que, tal y como se puede comprobar, la ficción cuenta con un total de seis entregas en su primera temporada.

¿Tendrá segunda temporada?

Yakarta dio el pistoletazo de salida a su historia el pasado 6 de noviembre. Desde entonces, los suscriptores de la plataforma de pago están teniendo la oportunidad de disfrutar de una historia completamente impactante. Una serie cuyo desenlace ha dejado a todos con la miel en los labios. Por ello, todo el mundo se está haciendo la misma pregunta. ¿Habrá segunda temporada de la serie?

De momento, esta cuestión no ha sido respondida por ningún alto cargo de la producción. Primero habrá que ver si los resultados de la primera temporada son favorables para dar luz verde a nuevas entregas. Y es que, a penas han pasado unos pocos días de su estreno. Por lo tanto, todavía, no se ha confirmado una segunda temporada.