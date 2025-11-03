‘Yakarta’: cuándo se estrena y cómo ver la nueva serie de Javier Cámara

Javier Cámara ha conseguido en los últimos convertirse en uno de los actores que son un seguro de vida para las series, título que pelea con Luis Zahera y José Coronado, ya que su presencia es casi garantía de éxito. Después de Vota Juan, en la que se metía en el papel de un político corrupto y capaz de vender a quien haga falta para subir en su partido (nos recuerda a tantos nombres de la vida real), se convirtió en investigador en Rapa. Años después, el riojano se convierte ahora en un ex deportista olímpico que besó la gloria en el pasado, pero que tras retirarse cayó en desgracia. Ese papel lo interpreta en Yakarta, la nueva serie de la que te vamos a contar cómo, cuándo y dónde ver y que es uno de los grandes estrenos del mes de noviembre en las plataformas.

Se trata de la historia de José Ramón Garrido, un ex jugador de bádminton que llegó a ser olímpico, pero de eso hace ya muchos años. Tras la gloria del deporte, la vida ha cambiado mucho, tanto que su adicción al juego le ha llevado a divorciarse. De su vida anterior sólo le queda un recuerdo, del que no se quiere separar ahora que vive dando clases de educación física en un instituto de Vallecas, en Madrid. En su camino se cruzará Mar, una alumna en la que cree ver un diamante en bruto, por lo que decide poner todo su empeño en convertirla en una gran jugadora de bádminton y así poder acudir a un torneo en la ciudad de Yakarta, en Indonesia, donde poder así volver a enfrentarse con sus viejos rivales, ahora como entrenador.

Antes de llegar a esa meta, profesor y alumna deberán competir por toda España en busca de ir ganando torneos, lo que les hará visitar todo tipo de ciudades de España, durmiendo en pensiones y tratando de ganar en polideportivos sin apenas público. Tendrán, casi por obligación, que hacerse amigos.

Esta serie estará disponible al completo en la plataforma de Movistar Plus+ a partir del jueves seis de noviembre. Esta serie supone, además, un reto para Javier Cámara, que fue directo de uno de los capítulos (en concreto, el cuarto), por lo que ha podido trabajar mano a mano con Diego San José (creador de Celeste y ¡Vota Juan!), además del resto del equipo de dirección y guion.

El reparto lo completan la joven Carla Quílez (que interpreta a Mar, una adolescente que podría ser una estrella del deporte) David Lorente, Pilar Gómez, Marina Guerola y Anna Alarcón.