No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 5 de enero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Umay y Parla no han tenido reparos a la hora de apuñalar a uno de los chicos que las amenazan. Dadas las circunstancias, no les queda más remedio que pedir ayuda a sus madres, que acaban descubriendo las fotos que tienen de sus hijas. En cuestión de segundos, todas y cada una de las piezas empiezan a encajar.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta ficción turca han podido ver cómo Harun llega herido de gravedad al hospital tras haber protagonizado un forcejeo por ayudar a Aziz. Todo ello mientras Evren decide operar a Harun y su hermana se muestra profundamente preocupada por su estado de salud. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto, puesto que no hay órganos dañados. Por si fuera poco, Bahar no puede evitar sentirse profundamente rota al descubrir que Evren y Naz han tomado la decisión de irse a vivir juntos. Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos. ¡Se ha quedado completamente sin palabras!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 6 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Evren está cada vez más convencido de que Naz le está ocultando algo. Por ese mismo motivo, no ha tardado en comenzar a investigar en busca de respuestas. Hasta tal punto llega la cosa que cree que recurrió a un banco de esperma para tratar de retenerle.

Así pues, no duda en preguntarle acerca del tema. Ella no tarda en enfadarse, haciéndole saber que va a criar a su hijo sola. Aziz está cada vez más molesto con su madre y Seren, mientras que, a su vez, se acerca a Maral como venganza contra ellas. Dadas las circunstancias, Seren no puede evitar pensar que su comportamiento es, cuanto menos, despreciable.

Evren cree firmemente que Bahar no está luchando lo suficiente por su relación, pero ella le hace saber que ya ha sufrido demasiado y, aun así, ha estado a su lado de forma incondicional, incluso en las peores circunstancias. Es algo que no debe olvidar jamás. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.