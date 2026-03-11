Los economistas del BCE lo confirman: en caso de guerra hay que tener esta cantidad de dinero en casa

Europa está en alerta por el conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán y, por ello, desde algunos países ya están pidiendo a sus ciudadanos que tengan a mano un kit de emergencia. Incluso desde Suecia ya han pedido a la población que guarde 90 euros de dinero en efectivo en casa por si hay colapso del sistema financiero. El Banco Central Europeo también se pronunció recientemente sobre el dinero que hay que tener en casa en caso de guerra. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho recientemente el BCE al respecto.

Chipre fue el primer país que volvió a sacar a colación el famoso kit de emergencia después de que un misil procedente de Irán impactara en una base británica ubicada sobre territorio europeo. Esto hizo que el Ministro del Interior del país animara a la población a tener a mano un kit de emergencia como «medida de precaución», en el que no podría faltar agua, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, los medicamentos imprescindibles y dinero en efectivo.

El Banco Central de Suecia también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que guarde al menos 90 euros de dinero en efectivo y, además, también ha recomendado tener a mano varios métodos de pago en caso de colapso del sistema bancario. «El Riksbank recomienda que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1000 coronas suecas en efectivo por adulto. Esta cantidad debe considerarse como referencia y está destinada a cubrir una semana de compras esenciales», ha informado el Riksbank en un artículo publicado hace unos días en su página web.

El BCE y el dinero en casa por la guerra

El Banco Central Europeo publicó un informe hace unos meses sobre el uso del dinero en efectivo, especialmente en situaciones adversas como fue la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, el histórico apagón que dejó a oscuras a España y que ahora se puede relacionar con el conflicto de Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán.

«Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el papel único de la moneda física en cuatro crisis», dice el titular de este estudio publicado en verano de 2025 y que analiza «la demanda de efectivo a lo largo del tiempo en distintos tipos de shocks (de salud pública, militares, financieros y de infraestructuras) y con diferente alcance geográfico (zona euro, regional y nacional)».

«Si bien no todos los tipos de crisis generan sistemáticamente una fuerte respuesta de la demanda de efectivo, los casos seleccionados ofrecen una prueba de resistencia de la función del efectivo cuando la economía, las infraestructuras críticas o la confianza pública se ven seriamente amenazadas», dice el BCE, que habla de una cantidad cercana a los 100 euros para tener en casa, lo suficiente para solventar durante los gastos principales de los pocos días en los que puede estar colapsado el sistema bancario.

El BCE deja claro en este informe que «cuando la estabilidad se ve amenazada», el dinero en efectivo se convierte en importante y que «ningún sistema es infalible», haciendo referencia al posible colapso del sistema bancario en caso de una situación adversa. Así que desde Europa dejan claro que el dinero en metálico puede ser un «seguro social» contra una «inestabilidad sistémica grave».

En este informe, el Banco Central Europeo también recuerda lo sucedido en la pandemia, donde se «desencadenó un aumento extraordinario y sostenido de la demanda de billetes en euros», y también durante el apagón de España, en el que se destaca «el papel crucial del efectivo físico cuando fallan las infraestructuras digitales». Por ello, con Europa en alerta por el conflicto de Oriente Medio, desde las instituciones bancarias europeas se pide a la ciudadanía que haga un acopio de efectivo para estar a salvo en caso de colapso.