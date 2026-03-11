Colas por el tendedero para pisos pequeños que acaba de llegar a Lidl: cómodo, compacto y por menos de 20 euros

Quien vive en un piso pequeño sabe que poner la colada a secar puede convertirse en un todo un rompecabezas. Debido a la falta de espacio, suele ocurrir que el tendedero acaba por estorbar a cada paso, o directamente no hay hueco para desplegarlo sin invadir medio salón. Por eso no sorprende que los nuevos modelos verticales estén ganando terreno, sobre todo cuando llegan a precios tan ajustados como los de Lidl. En esta ocasión, el supermercado ha sacado un tendedero de torre pensado precisamente para esos hogares donde cada centímetro cuenta.

Lo primero que llama la atención de este tendedero que acaba de llegar al bazar online de Lidl es lo bien aprovechado que está. Es alto, estrecho y manejable, pensado para quienes necesitan secar mucha ropa en muy poco espacio. Su estructura vertical ayuda además a que el aire circule mejor entre las prendas y permite colocarlo en rincones donde un tendedero convencional jamás entraría. De este modo, no vas a tener problema a la hora de colocarlo en un baño, un pasillo ancho, incluso junto a una ventana pequeña. Es justo ese tipo de solución que facilita la vida sin necesidad de grandes compras. Y lo mejor es que mantiene un precio que encaja con cualquier bolsillo ya que sólo te va a costar 19,99 euros.

Colas por el tendedero para pisos pequeños de Lidl

Este tendedero de torre de Lidl tiene 16 metros de tendido total y está pensado para sacar el máximo partido a la verticalidad. Con unas medidas aproximadas de 74 x 59,5 x 155 cm, ofrece una capacidad muy superior a la de un tendedero básico, pero sin ese efecto trasto que suele tener uno tradicional cuando se abre.

La clave está en sus tres niveles plegables por ambos lados, algo que permite adaptar el modelo según la cantidad de ropa del día. Si se necesita todo el espacio, se despliegan los niveles. Si la colada es pequeña, basta con usar sólo una parte. Esa flexibilidad es una de las razones por las que se está volviendo tan popular.

Secado más rápido y práctico

Otro detalle interesante es que las cuerdas son más gruesas de lo habitual. Esto puede parecer menor, pero influye directamente en el secado. La ropa recibe mejor la circulación del aire y se seca antes, algo que se agradece en pisos donde no siempre hay una ventana grande o un balcón disponible. Además incluye dos soportes giratorios para colgar hasta 12 perchas, un punto clave para quienes prefieren secar camisas y prendas delicadas sin marcarlas o sin ocupar espacio en las barras principales. Es una forma muy cómoda de colgar ropa más larga sin que arrastre ni se arrugue.

Un tendedero pensado para ahorrar espacio

Una de las funciones más valoradas es que se puede plegar por un lado para colocarlo directamente contra la pared, algo especialmente útil en pasillos estrechos o baños pequeños. Permite seguir usando el espacio sin que estorbe y, al mismo tiempo, sigue funcionando como tendedero. Cuando no se está utilizando, se recoge en segundos y queda compacto, listo para guardarlo detrás de una puerta o en cualquier rincón.

Estable, resistente y fácil de mover

La estructura está fabricada en tubo de acero con revestimiento en polvo, lo que le da estabilidad y mayor durabilidad. A pesar de su ligereza, soporta sin problemas la colada diaria gracias a su capacidad máxima de 12 kilos de carga. Para moverlo de un sitio a otro, incorpora cuatro ruedas de marcha suave, pensadas para desplazarlo sin esfuerzo incluso cuando está lleno de ropa. Dos de ellas tienen sistema de bloqueo, lo que evita que se mueva cuando debe permanecer fijo.

Ideal para pisos pequeños o familias que necesitan secar en vertical

Este modelo es perfecto para quienes viven en un apartamento reducido o para familias que necesitan poner varias lavadoras a la semana y no pueden permitirse ocupar media estancia cada vez. Su diseño vertical permite que el aire se mueva mejor, que la ropa se distribuya sin agobiar el espacio y que todo quede más ordenado. En comparación con los tendederos horizontales tradicionales, ofrece un enfoque mucho más práctico para el día a día. No hay que abrir unas alas enormes ni buscar metros libres en el salón. Simplemente se coloca, se ajusta la altura necesaria y listo.

Una compra de diez por menos de 20 euros

En definitiva, por sólo 19,99 euros, el tendedero de torre de Lidl se convierte en una de esas compras que solucionan un problema cotidiano sin gastar demasiado. Compacto, estable, móvil y con una capacidad más que generosa, es fácil entender por qué se está convirtiendo en uno de los productos estrella de la temporada. En pisos pequeños, cada detalle que facilita el orden suma. Y este tendedero, aunque sea un básico del hogar, demuestra que lo práctico también puede ser cómodo y bien pensado.