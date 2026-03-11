‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 10 de marzo?

La pasada noche del 10 de marzo, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de ser testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato ha vuelto por todo lo alto a la parrilla televisiva y lo ha hecho de la mano de participantes que no están dejando indiferente a nadie. De esta manera, en el programa de ayer, se pudo ver cómo han sido las primeras horas en Honduras de las celebridades. Una primera toma de contacto con el reality donde ya ha habido discusiones, robos de comida y una evacuación de urgencia. Y es que, ya lo avisan siempre, las primeras 3 semanas siempre son las peores.

Adaptarse a las condiciones de la isla, a la escasez de comida y, además, hacerlo conviviendo con personas que no son de tu agrado no es fácil. Apenas han pasado cinco días desde que comenzó el programa, pero podría decirse que ya ha ocurrido de todo. De hecho, los concursantes ya tienen un enemigo común: Álex Ghita. El participante sigue siendo muy polémico durante su paso por concursos televisivos, puesto que ya lo demostró en GH DÚO. La falta de comida lo pone bastante irritante. Asimismo, entre pruebas y resolución de polémicas, la audiencia pudo conocer el nombre del primer salvado de la semana.

¿Quién fue el concursante de ‘Supervivientes 2026’ salvado ayer, martes 10 de marzo?

Tal y como se pudo conocer en la gala del jueves, Álex Ghita, José Manuel Soto, Marisa Jara y Toni Elías fueron los primeros concursantes nominados de la edición. Uno de ellos se convertirá en el primer expulsado. Una posición que nadie quiere tener, pero que es inevitable que lleve un nombre. De esta manera, se ha podido ver que otra de las novedades de este año ha sido la ceremonia de salvación.

A diferencia de años pasados, donde el participante nominado era bañado por un cubo lleno de barro, en Supervivientes 2026 el cubo ha sido sustituido por una cabeza de dragón con la boca abierta. Cada nominado se ha sentado debajo de la cabeza de un dragón. Pues, en el caso de que este escupiese barro y le cayese encima, significaría que continuaba nominado. Por el contrario, a quien le cayese agua limpia, equivaldría a que era el salvado de la noche.

Así pues, con las cartas echadas, el primero en recibir el veredicto del público fue Álex Ghita. El participante se ha convertido en uno de los más polémicos de la edición y, por lo que parece, la audiencia no simpatiza mucho con él. Tras él, la siguiente en recibir un baño de barro fue Marisa Jara. Todo ello para dejar el veredicto final entre Toni Elías y José Manuel Soto. Al final, el salvado de la noche fue Soto, que no pudo mostrarse más alegre por el apoyo del público. Por lo tanto, este jueves, 12 de marzo, Álex Ghita, Marisa Jara o Toni Elías se despedirá oficialmente de Supervivientes 2026.