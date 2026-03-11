La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, no se ha atrevido a descartar de forma directa la posibilidad de un nuevo apagón en España como el que se vivió el pasado 28 de abril de 2025.

En concreto, Aagesen cuando ha sido preguntada por la posibilidad de un nuevo apagón ha indicado que «se ha identificado el problema de lo que ocurrió, que fue por el control de tensión», por lo que «no hay ninguna señal que nos lleve a decir que vamos a tener un problema tan grave como el del 28 de abril». Una contestación que no ha convencido mucho, ya que su interlocutor en el desayuno Informativo de Europa Press, ha contestado indicando que «un apagoncillo si puede haber, pero no tan grave, obvio».

Además, Aagesen ha insistido en que «yo lo que puedo decir es que nosotros no tenemos ninguna señal de que se vuelva a producir un apagón».

«Nosotros ya hemos aplicado muchísimas medidas, no solo hicimos un informe, sino que pusimos encima de la mesa un paquete de actuaciones de medidas en supervisión, en mejora de la resiliencia, en favorecer la electrificación, que también es otro de los pilares para hacer el sistema más robusto», ha afirmado.

Aagesen niega una saturación de la red eléctrica

Preguntada por la saturación de la red eléctrica en España, Aagesen ha negado que se esté produciendo esta situación, que ha circunscrito a otra realidad, como es una gran cantidad de proyectos que han solicitado acceso a la red pero «que no son reales».

«Cuando tú tienes una red como la española, que es un referente tanto en materia de transporte como en materia de distribución, y lo que ocurre es que hay cantidad de accesos capturados por proyectos que realmente no se van a ejecutar. Eso es un grave problema», ha explicado.

Ante esta situación, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno está trabajando en aumentar la capacidad de la red a través del aumento de inversiones hasta en un 62%, pero también en regulación, para que los proyectos que soliciten acceso a la red tanto en transporte como en distribución cumplan con unas normativas técnicas que impidan que acaparen la red.

Finalmente, ha añadido que para que aquellos proyectos que quieran especular con la red tengan menos incentivos, el Gobierno ha reclamado una serie de garantías en materia de caducidad del acceso o en el pago de un 10% de la inversión cuando se produzca esta conexión a la red.

«Estamos trabajando en más normativa precisamente para eso, para poder delimitar quién viene a especular y quiénes son proyectos solventes y reales que generan tejido productivo industrial», ha resumido Aagesen.