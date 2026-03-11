El motivo por el que un restaurante de Valladolid tiene que cerrar en las elecciones de Castilla y León: «Teníamos todo reservado»

La fecha del 15 de marzo se acerca en el calendario de elecciones para Castilla y León aunque para muchos negocios, supone un fin de semana más con movimiento, mesas llenas y ese ambiente previo al Día del Padre que suele animar la hostelería. En el restaurante Handy, en el centro de Valladolid, este próximo fin de semana estaba prácticamente asegurado. Las reservas estaban cerradas desde hacía días pero ahora todo cambia debido precisamente a las elecciones.

De este modo, lo que prometía ser una jornada de trabajo intenso se ha convertido en un rompecabezas imposible de resolver. Su propietaria y cocinera, Juana Gómez Sánchez ha sido designada primera suplente de una mesa electoral, por lo que esto ha generado una situación que ha puesto en jaque todo el fin de semana de su negocio. Las reservas han tenido que cancelarse y el restaurante cerrará sus puertas justo en un momento de máxima demanda. Para Juana la situación es un golpe económico y emocional difícil de digerir ya que no sólo se trata del dinero que va a perder, sino de cómo queda frente a unos clientes que ya habían reservado. De hecho, lo tenían todo lleno.

El motivo por el que un restaurante de Valladolid tiene que cerrar en las elecciones de Castilla y León

La notificación llegó días atrás, señalando a Juana como primera suplente, y aunque eso no garantiza que acabe sentada en el colegio electoral, la ley es clara ya que si el titular no aparece a las 8.00, ella debe ocupar su puesto. Esa incertidumbre es suficiente para impedirle abrir. No puede arriesgarse a tener el comedor lleno y tener que salir corriendo dejando la cocina paralizada.

Fue después de este revés cuando Juana relató su situación al periódico El Español, explicando que esta es la segunda vez que le ocurre algo parecido. La experiencia anterior le dejó claro que reclamar apenas cambia nada. Entre papeles, idas y venidas y resoluciones que suelen llegar tarde, el resultado termina siendo el mismo: presentarse en la mesa y asumir el día entero fuera del negocio.

«Es distinto que falte un camarero, porque siempre encuentras a alguien que pueda cubrirte, pero mi trabajo no lo puede hacer cualquiera», comenta resignada. La víspera del Día del Padre era, además, una fecha crucial. Tenían «todo reservado» y el cartel de completo ya estaba asegurado antes del aviso.

Por qué la ley no contempla su caso como excusa automática

Aunque suene sorprendente, el trabajo en hostelería no figura entre las causas que permiten librarse de formar parte de una mesa electoral sin trámites adicionales. La ley sólo concede excusas automáticas a ciertos perfiles esenciales como sanitarios, personal de protección civil, bomberos o trabajadores vinculados directamente al proceso electoral.

Para el resto, incluidas personas autónomas que dependen al cien por cien de su presencia en el negocio, sólo queda la vía de acreditar un perjuicio grave. En la práctica, esto implica demostrar que el restaurante no puede abrir sin ella y que no es posible encontrar sustituto para esa jornada. Juana sabe que podría intentarlo, pero también sabe que la resolución podría no llegar a tiempo.

«Es perder el tiempo», admite, consciente de que está ante un sistema que no siempre entiende la fragilidad de los pequeños negocios. Las facturas del local, los suministros y el coste del personal corren igual, pero los ingresos desaparecen durante ese día de cierre.

Una compensación insuficiente para un día «eterno»

Quienes participan en una mesa electoral reciben una dieta de 76,41 euros. Juana no discute la cantidad, pero sí la lógica. «¿Ese dinero es lo que marca la ley por 14 o 16 horas?», se pregunta con ironía. Para alguien que vive de cada servicio, esa cifra no compensa ni de lejos el frenazo económico que supone cerrar en pleno fin de semana.

La cocinera insiste en que un modelo basado en el voluntariado evitaría muchas situaciones como la suya. Hay personas dispuestas a acudir, pero el sistema no lo contempla. «Es una auténtica jodienda, y además no lo cambia ni un partido ni otro», lamenta.

Su malestar también se ha reflejado en redes, donde ha compartido el anuncio del cierre con un contundente «y van dos veces». En su mensaje, pide disculpas a los clientes que esperaban celebrar el Día del Padre en Handy Viandas y Vinos, ubicado en la calle Dr. Cazalla, 2.

Pese al disgusto, Juana ya mira hacia delante. Handy es un local conocido en Valladolid por sus platos de casquería como callos, crestas, morro y unos caracoles que muchos consideran de los mejores de la ciudad. También destaca su bacalao con tomate, otro de los clásicos de la casa.

El 15 de marzo la cocina estará cerrada, pero la propietaria espera volver a levantar la persiana el día 17. «El 15 que vayan todos al colegio electoral, pero los días siguientes aquí los esperamos», comenta.