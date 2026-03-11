Al menos tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio de Miranda de Ebro (Burgos)

Tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas, entre ellas dos menores de 7 y 11 años, a causa del incendio que se originó alrededor de las 22:45 de la noche pasada en un edificio de la calle Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos).

El servicio autonómico de emergencias 112 ha informado en su página web de que a las 22:44 recibió varias llamadas que alertaban de un fuego en un inmueble ubicado en el número 10 de la calle Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos), donde al menos dos personas se encontraban dentro sin poder salir.

Desde el 112 se ha alertado a la Policía Nacional y Local, a los bomberos y a los servicios sanitarios de emergencia, que desplazaron dos unidades de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria. Asimismo, también han acudido al lugar una UVI móvil procedente de La Rioja y otra de Álava.

En el lugar de los hechos, los profesionales de Sacyl han atendido a siete personas. Dos de ellas han fallecido en el mismo lugar del incendio y las otras cinco han sido trasladadas a un hospital, aunque una de estas últimas ha muerto posteriormente.

Las personas trasladadas por Sacyl son una mujer de 30 años, evacuada en UVI móvil, un niño de 11 años y una niña de siete años, que han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico, además de una mujer de 58 años y una mujer de 23, evacuada en UVI móvil.

Actos suspendidos

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha cancelado los actos de la campaña electoral de la mañana de este miércoles para asistir en Miranda de Ebro (Burgos) al minuto de silencio por el fallecimiento de tres personas en el incendio de una vivienda y con motivo del aniversario de los atentados del 11-M.

El candidato del PP tenía previsto participar esta mañana en la localidad vallisoletana de la Cistérniga en un acto de campaña con simpatizantes y afiliados, pero ha cancelado la agenda electoral para poder desplazarse a Miranda.