La confesión más dura de Jorge Drexler en ‘La Revuelta’: «Se producen cosas raras»

El pasado martes 10 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita del actor canario Taz Skylar, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid abrieron sus puertas para recibir a Jorge Drexler. En esta ocasión, el cantante visitó el programa con la firme intención de presentar Taracá, su decimotercer álbum. De hecho, el regalo que ha recibido el presentador, ha sido el vinilo de este proyecto. Entre otras tantas cuestiones, los seguidores del formato fueron testigos de cómo el artista, que es hijo de una uruguaya y un alemán, aprovechó para dar a conocer su intrahistoria familiar. Todo comenzó cuando David Broncano quiso saber más detalles sobre el conflicto que hubo entre Bolivia y Chile, entre los años 1870 y 1884.

«Bolivia tenía playa y Chile se subió para arriba y les dijo ‘hasta luego’. Me pareció un conflicto poéticamente duro», explicó el presentador de La Revuelta, con el fin de contextualizar lo sucedido. Jorge Drexler prefirió no opinar sobre este asunto, pero sí que aprovechó para defender a capa y espada sus raíces. Y es que, a pesar de que nació en Uruguay, es «medio boliviano». Acto seguido, explicó el motivo: «Mi padre vivió en Bolivia nueve años. Nació en Berlín, en una familia judioalemana, y se escapó en el 39», expresó. Broncano no tardó en aprovechar esa historia para hacer una pequeña comparación: «Como Indiana Jones cuando se le queda el sombrero en la puerta». El invitado respondió: «Sí, muy tarde, fueron de las últimas familias. El único país que les dio visado fue Bolivia».

Lejos de que todo quede ahí, Jorge Drexler fue mucho más allá: «Tengo una canción que se llama Bolivia y habla de mi agradecimiento a ellos. En ese momento, era el lugar más pobre de Latinoamérica y estaba dándoles cobijo a los refugiados centroeuropeos. Todo lo que eso tiene para enseñarnos lo que pasa en el mundo hoy en día».

El jiennense se quedó sorprendido con la historia de su invitado: «No sabía que tu apellido venía de ahí». El cantante se sinceró: «Sí, se llamaba Günther Drexler y de hecho el disco está dedicado a él. Murió hace dos años y fue una de las razones que tuve para volver a grabar a Uruguay», expresó, respecto a su nuevo álbum. El hecho de hablar de su historia, hizo que el invitado de La Revuelta hiciese una dura confesión sobre el cambio de rol en la familia, cuando se pasa de ser hijo a ser padre.

«Se producen cosas raras en tu accionar y me dio por irme allí a grabar», reconoció el uruguayo. Broncano fue más allá: «Esto es tema profundo, a nivel lógico: cuando pierdes a tu padre, dejas de sentirte hijo, pero sigues siéndolo de alguna manera». Fue entonces cuando Jorge Drexler compartió una nueva reflexión respecto a este asunto: «Pero no tienes a nadie que te diga hijo y nadie a quien decirle papá. Es el primer disco que hago en estas circunstancias», explicó.