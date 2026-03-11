La mejor pasta de té española en 2026 está en un pequeño pueblo de Badajoz y es un homenaje a las abuelas extremeñas

Extremadura tiene manjares únicos, pero eso no quita que la repostería artesanal española se haya llevado una de las mayores sorpresas del año. Un pequeño obrador de Badajoz se ha impuesto a las pastelerías más reconocidas por sus pastas de té.

Concretamente hablamos del obrador situado en Los Santos de Maimona (Badajoz), que ha ganado el premio a la Mejor Pasta de Té de España 2026 en los Premios Dulcypas gracias a su perrunilla, una receta inspirada en la tradición repostera extremeña y en el legado culinario de las abuelas.

La fama de este obrador no es nueva. De hecho, tiene cinco estrellas en las reseñas y cuenta con presencia en redes sociales. Nada más ganar el premio, aprovecharon para agradecer el galardón a sus clientes.

La perrunilla extremeña conquista España y se convierte en la mejor pasta de té de 2026

Los hermanos Abel y Juan Manuel Castaño Pacheco son los responsables del obrador Golimbeo, ubicado en la calle Correos número 14 de Los Santos de Maimona. Desde este pequeño establecimiento han logrado conquistar al jurado del certamen nacional.

Su creación, una perrunilla reinterpretada, obtuvo la puntuación más alta del concurso con 555,5 puntos, lo que le permitió alzarse con el premio a la Mejor Pasta de Té de España 2026.

La perrunilla es uno de los dulces tradicionales más conocidos de Extremadura. En el caso de Golimbeo, la receta mantiene la esencia del recetario tradicional, pero incorpora una presentación actualizada y un perfil de sabor más moderno.

Además, no es un dulce apto para todos los paladares. Entre sus ingredientes destacan productos ligados a la tradición gastronómica extremeña, como la manteca de cerdo y el aguardiente.

Un pequeño obrador de Extremadura vence a las pastelerías más famosas de España

El triunfo de Golimbeo ha llamado especialmente la atención dentro del sector porque se trata de un obrador de dimensiones reducidas, sin grandes infraestructuras ni maquinaria especializada.

La elaboración de sus productos se basa principalmente en el trabajo artesanal y en la dedicación diaria de sus responsables. De hecho, en la clasificación final del certamen, Golimbeo se impuso a otras pastelerías con gran trayectoria profesional.

El segundo puesto fue para la pastelería Sukar, de la Comunidad Valenciana, que alcanzó una puntuación de 553,25 puntos. La tercera posición la ocupó Hojaldres Martina, de Navarra, con 545,5 puntos.

La diferencia de puntuación muestra el alto nivel del concurso, en el que participaron algunos de los obradores más destacados del panorama nacional.

Un reconocimiento a las pastas de té extremeñas que pone a su repostería en el mapa

El premio se entregó durante la celebración de los Premios Dulcypas, un certamen de referencia dentro del mundo de la pastelería profesional en España.

El reconocimiento tiene también un valor simbólico importante, ya que vuelve a situar a Extremadura en el mapa de la gastronomía nacional gracias a un producto profundamente ligado a su tradición.

Tras recibir el premio, Golimbeo mandó un mensaje de agradecimiento en Instagram:

«Hoy es un día para agradecer. Si gran parte del recetario extremeño sigue vivo es gracias a ellas, a todas las mujeres: nuestras abuelas, nuestras madres y nuestras tías. Si hoy podemos celebrar este premio, es gracias a que se transmitían las recetas entre generaciones, custodiándolas con amor como su mayor tesoro. Este premio también es vuestro».