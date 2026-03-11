Al-Khelaifi está atrapado en Qatar por la guerra con Irán y no acudirá al PSG-Chelsea

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al‑Khelaifi, no estará presente en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League que enfrentará al conjunto parisino con el Chelsea en el Parque de los Príncipes. El dirigente qatarí permanece en Doha, donde continúa atrapado debido a las complicaciones en los desplazamientos aéreos provocadas por la guerra que afecta a Oriente Medio. Al-Khelaifi no podrá estar presente en el duelo europeo, se encuentra atrapado en Qatar por el conflicto en Irán.

La escalada de tensión en la zona, marcada por ataques y represalias entre Irán y varios países del Golfo tras las operaciones militares iniciadas por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha generado importantes restricciones en el espacio aéreo. Esta situación ha alterado la operativa de vuelos en gran parte de Oriente Medio y ha provocado cancelaciones, retrasos y cambios de rutas en aerolíneas internacionales.

Es en este contexto por el que Al-Khelaifi lleva más de una semana intentando abandonar Qatar para regresar a París, pero hasta ahora no ha podido hacerlo debido a la guerra de Irán. Una persona con conocimiento de la situación explicó a Associated Press que el presidente del PSG ha tratado de conseguir un vuelo que le permitiera viajar antes del encuentro europeo, aunque la disponibilidad es extremadamente limitada. En los aeropuertos de la zona, los pasajeros autorizados a volar suelen confirmarse solo poco antes del despegue, lo que complica cualquier planificación.

La imposibilidad de viajar también ha tenido efectos en la rutina habitual del club. Este martes por la mañana, Al-Khelaifi no estuvo presente en el entrenamiento del equipo, una práctica que había convertido en tradición desde que asumió la presidencia del PSG en 2011: la guerra rompe con su consigna.

Su ausencia se produce en un momento relevante de la temporada para el vigente campeón de Europa. El conjunto dirigido por Luis Enrique afronta una eliminatoria de alto nivel frente al Chelsea, en un duelo que abrirá la serie de octavos de final en el estadio parisino antes del partido de vuelta programado para la próxima semana en Londres.

Mientras el dirigente qatarí continúa en Doha, la gestión institucional del club en el día del partido quedará en manos de otros miembros de la estructura directiva. En el palco del Parque de los Príncipes estará presente el director deportivo Luis Campos, quien representará a la entidad parisina junto a los responsables del club londinense.

El bloqueo que afecta a Al-Khelaifi es solo un ejemplo de las consecuencias que el conflicto regional está provocando en el transporte aéreo. Los aeropuertos del Golfo funcionan habitualmente como grandes centros de conexión entre Europa, África y Asia, por lo que cualquier restricción en el espacio aéreo tiene un impacto inmediato en miles de viajeros.

Las represalias militares lanzadas por Irán contra varios países de la zona han desencadenado un efecto dominó en la aviación comercial, afectando a Qatar y en concreto a Al-Khelaifi. Numerosas aerolíneas se han visto obligadas a cancelar vuelos o a rediseñar rutas más largas para evitar las zonas de riesgo. Como resultado, cientos de miles de pasajeros han quedado atrapados o han sufrido importantes retrasos en sus desplazamientos.

Mientras se resuelve la crisis en el transporte aéreo, el Paris Saint-Germain deberá centrarse en el desafío deportivo que tiene por delante. El equipo francés recibirá al Chelsea en el primer capítulo de una eliminatoria de alto voltaje en la Champions League, competición en la que defiende su condición de campeón europeo.