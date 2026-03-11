La izquierda presiona al presidente del Parlament balear para que imponga la censura en los plenos

La reunión semanal de la Junta de Portavoces del Parlament de este miércoles se ha alargado en el tiempo más de la cuenta por el debate abierto tras las peticiones de los partidos de la izquierda a la presidencia de la Cámara para que aplique la censura a partir de ahora en las sesiones plenarias.

Las formaciones de la izquierda parlamentaria en Baleares, PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca, han presionado hoy a Gabriel le Senne (Vox) para que actúe al momento en los plenos si algún diputado en uso de la palabra va más allá de lo que la izquierda considera «cortesía parlamentaria».

Durante el pleno de este martes, en el que se derogó la Ley de Memoria Democrática de Baleares, todas las formaciones se cruzaron duras acusaciones. Le Senne planteó un receso ante la elevada tensión que se vivía durante el debate. Los grupos optaron por continuar.

La dureza del discurso del diputado de Vox, Sergio Rodríguez, irritó a la izquierda tras decir: «Nosotros somos superiores moralmente, intelectualmente y estéticamente a vosotros». De todos modos, el tono fue duro y agresivo durante las más de cinco horas que duró la sesión plenaria y por parte de la mayoría de los grupos políticos.

Y en la izquierda hay división sobre este asunto: Més per Menorca ha criticado la performance que protagonizó ayer el grupo socialista, portando en sus escaños fotografías de represaliados por el franquismo.

No es la primera vez que se produce un debate de estas características por la manga ancha de Gabriel le Senne como presidente del Parlament durante los plenos. Ni en los debates anteriores ni en la discusión de este miércoles se ha concretado ningún compromiso y, por tanto, le Senne vuelve a evitar el intento de censura de la izquierda en el Parlament.