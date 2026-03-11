Las familias de los agentes asesinados en Barbate piden 119 años de cárcel para el piloto de la narcolancha

La defensa de las familias de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados tras ser embestidos hasta en seis ocasiones por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024 ha presentado su escrito de acusación, en el que piden un total de 119 años de cárcel para el piloto de la embarcación Karim E.B.

Según ha informado el abogado de las familias, el escrito de calificación fue presentado el pasado martes y, además de las penas de prisión, se solicita para el piloto de la embarcación una indemnización de dos millones y medio de euros.

El pasado mes de febrero el juez que instruía el caso dictó un auto por el que ambos investigados en el procedimiento, el piloto y uno de los tripulantes, fueran juzgados por un jurado popular. Ahí señalaba para el piloto dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad.

Por su parte, el tripulante que lo acompañaba será juzgado en el mismo procedimiento como responsable de seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al considerar el juez que fue él quien apuntó con un láser a los guardias civiles que viajaban en la zodiac en los momentos previos a la colisión y «con la intención de atentar al principio de autoridad, reducir su visión y, por tanto, su capacidad de defensa y reacción», aunque «no consta» que lo hiciese cuando se produjo la colisión.

Por estos hechos fueron detenidos otros dos tripulantes de la narcolancha, que actualmente se encuentran en libertad tras pagar una fianza, y que serán juzgados en un procedimiento separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.

Detención de Karim

Karim fue detenido el 19 de septiembre de 2024, a los siete meses de que ocurrieran los hechos, después de que en mayo un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que pilotaba ‘Kiko el Cabra’, detenido por estos hechos, fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a los dos agentes, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez.

El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y certificaba que, en base a los elementos objetivos recabados, era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate, hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en la Línea de la Concepción horas después del trágico suceso.

Para lograrlo, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

Finalmente, en septiembre de 2024 fue detenido Karim E.B. y, posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban.

En total, de los cuatro tripulantes, en principio, sólo el piloto será juzgado por un delito de asesinato, uno de los tripulantes por delitos de atentado agravado contra la autoridad y los otros dos en una pieza separada por contrabando.