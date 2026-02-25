Dos presuntos narcos han resultado heridos de bala durante una operación de la Guardia Civil este miércoles en Barbate (Cádiz). En el enfrentamiento con los agentes, los dos presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes han resultado heridos de bala, uno en una mano y otro en una pierna. No se teme por la vida de los heridos que están recibiendo atención médica en calidad de detenidos.

La operación policial también se ha cobrado otra víctima entre la Guardia Civil, cuando un guardia ha resultado herido en un hombro al volcar el quad en el que perseguía a los narcos. El marco en el que se ha producido el suceso es un dispositivo policial contra la logística de las organizaciones que se dedican al narcotráfico, realizado durante la mañana de hoy en la localidad de Barbate, Cádiz.

La persecución y el «incidente con arma de fuego», según la Guardia Civil, se ha precipitado durante un cambio de tripulación en dos narcolanchas petaqueras (las que abastecen de petacas de combustible a otras lanchas) en el río Barbate. Los intervinientes, miembros de una patrulla de seguridad ciudadana, vieron la maniobra de los narcos y decidieron intervenir.

El Equipo de delitos Contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz se ha encargado de la investigación de los hechos.