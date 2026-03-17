La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 16 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 794 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, fueron testigos de cómo, en el balneario, Curro es humillado públicamente por el Barón de Bermejo, que no tuvo reparos en tacharle de bastardo. Finalmente, logra que el barón acceda a reunirse con ellos, mientras que en la zona de servicio, Ricardo y Santos optan por dar sepultura a Ana. El que fuese mayordomo, por su parte, no duda en rechazar fríamente el ofrecimiento de Pía de acompañarles en estos duros momentos.

A espaldas de María Fernández, Carlo pide ayuda a Manuel y este le entrega un sobre de lo más misterioso. Santos no pierde ni un solo detalle de este momento, mientras que Leocadia tiene un tenso enfrentamiento con Cristóbal como consecuencia del beso con Teresa. Él intenta justificarse, alegando que su romance no es más que una farsa para tratar de alejar, de una vez por todas, las sospechas de Ángela. Pero nada más lejos de la realidad. A pesar de las constantes advertencias de Alonso y la señora de Figueroa, Martina da el importantísimo paso de invitar a la presidenta del Patronato a visitar el refugio. La tensión entre Manuel y Ciro crece considerablemente tras una nueva discusión sobre Julieta.

¿Qué sucede en el capítulo 795 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 17 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo, durante su reunión, el Barón de Bermejo confiesa a Ángela que conocía a Leocadia y a un sirviente llamado Cristóbal de la casa de un amigo que tenían en común. Esta información no hace más que reforzar las sospechas de la joven respecto al mayordomo.

Nada más regresar a palacio, la joven no duda un solo segundo en enfrentarse a su madre. Con la intención de acabar con los rumores, Teresa confiesa a todo el servicio que Marcelo no es su marido, sino su hermano. Santos, por su parte, confiesa a Petra su dolor porque nadie acudió al entierro de su madre.

Martina regresa profundamente desolada, puesto que la presidenta del Patronato se ha burlado de ella por su propuesta del refugio. Ciro reprende públicamente a Julieta, mientras que Lorenzo le anima a ser mucho más autoritario. Curro se ve sorprendido al recibir una carta de la Casa Real confirmando la recepción de su solicitud de restituir su título. Él asegura que jamás ha enviado esa petición. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.