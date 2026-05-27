La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 26 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 842 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Alonso no tiene reparos a la hora de expulsar al duque de Carril de palacio. Él, por su parte, les amenaza con llamar a la Guardia Civil por el secuestro de su hija. Manuel confiesa a Vera toda la verdad sobre su padre, pero omite hablar de la denuncia, mientras que Martina cree que Jacobo y ella se han convertido en grandes amigos, pero se han perdido como pareja.

Lejos de que todo quede ahí, en el servicio, la preocupación por Pía aumenta, hasta tal punto que Teresa hace todo lo que está en su mano para intentar ayudarla. Todo ello mientras a Cristóbal no le tiembla el pulso a la hora de darle un último aviso, dejándole claro que si comete un fallo más, la despedirá. Manuel obliga a Julieta a que le prometa que no volverá a enfrentarse al duque de Carril, puesto que es un hombre tremendamente peligroso. En cuanto a Leocadia, ve cómo su autoridad en la casa se desmorona día tras día. En un momento dado, y sin pensar en las posibles consecuencias, opta por besar a Cristóbal en busca de consuelo. Lo que la señora de Figueroa ni tan siquiera imagina es que Lorenzo ha sido testigo de ese beso.

¿Qué sucede en el capítulo 843 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 27 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Teresa pide a Pía que recapacite sobre su actitud, puesto que, si la despiden, ¿cómo va a cuidar de Dieguito? Alonso explica a Vera lo que está haciendo su padre y ella no duda en comprometerse a decir la verdad.

Santos, por su parte, informa a María Fernández que va a entrevistarse con alguien del pueblo que puede brindarle información sobre Carlo y Estefanía. Pía toma una drástica decisión, como es la de escribir una carta a Curro confesándole toda la verdad sobre el asesinato de Jana. Ciro se indigna por el trato del duque hacia su esposa, mientras que Julieta pide que se enfoque, de una vez por todas, en recuperar el dinero.

Martina da un toque de atención a Jacobo por airear su vida privada con Adriano, mientras que, preocupado por la insistencia de Petra, Santos dice a Ricardo que, si todo sale a la luz, él asumirá toda responsabilidad. Lorenzo hace saber a Leocadia que la vio besándose con Cristóbal, por lo que la señora de Figueroa se queda profundamente descompuesta. ¿Cuál es el objetivo de esta confesión? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.