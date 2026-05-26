La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 25 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 841 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Vera comienza su etapa como invitada en palacio, enfrentándose a la hostilidad de Lorenzo y Leocadia. El resto de la casa la apoya, sobre todo Julieta y Manuel. El servicio nota la extraña actitud de Pía, que se encuentra al borde del colapso tras no ser capaz de confesar a Curro la implicación de Leocadia en la muerte de Jana. Petra insiste a Santos para que piense en denunciar a su padre por la muerte de Ana.

El lacayo cree que es el momento de fingir ante todos que ha perdonado a Ricardo y se han reconciliado. Ciro y Julieta, por su parte, tienen una tensa discusión, puesto que él está chantajeando a los Luján y continúa haciéndose la víctima. Martina explica que, para alegría de todos, el Patronato va a comprar la finca del refugio, mientras que María y Samuel acuerdan que él investigará la supuesta relación de Carlo y Estefanía. Manuel toma la firme decisión de ceder ante el chantaje del duque, pero su padre opta por intervenir, impidiendo la entrega del dinero. Alonso y el padre de Vera están a punto de llegar a las manos.

¿Qué sucede en el capítulo 842 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 26 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Alonso expulsa al duque de Carril de palacio y él les amenaza con llamar a la Guardia Civil por el secuestro de su hija. Manuel confiesa a Vera la verdad sobre su padre, pero omite hablar de la posible denuncia. Martina cree que Jacobo y ella se han convertido en grandes amigos, pero, en ese camino, se han perdido como pareja.

En el servicio, la preocupación por Pía aumenta considerablemente, mientras que Teresa hace todo lo que está en su mano para tratar de ayudarla. Aun así, el hermetismo de la doncella es absoluto. Cristóbal da un último aviso a Pía, haciéndole saber que, si comete un fallo más, la despedirá. Pía aconseja a Petra que deje que Santos haga su propio camino con su padre, sin intervenir.

Manuel obliga a Julieta a que le prometa que no va a volver a enfrentarse al duque de Carril, puesto que es un hombre tremendamente peligroso. En cuanto a Leocadia, que ve que su autoridad en el palacio se desmorona día tras día, no duda en besar a Cristóbal buscando consuelo. ¡Y Lorenzo acaba siendo testigo de ese beso! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.