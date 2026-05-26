EL fondo británico CVC sale de Naturgy y vende su 13,8% del capital

El fondo británico CVC ha anunciado su retirada del capital social de Naturgy vendiendo el 13,8% que poseía de la energética española, tal y como ha anunciado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad participaba en la compañía del Ibex 35 a través de Rioja Acquisition, una sociedad de inversión luxemburguesa creada en 2018 y utilizada como vehículo conjunto por esta gestora y Corporación Financiera Alba.

La colocación de las acciones ha comenzado de forma inmediata tras el anuncio «y se prevé que no dure más de un día». Durante este periodo, Goldman Sachs «llevará a cabo las actividades de colocación habituales para la colocación entre inversores institucionales con el fin de obtener indicaciones de interés u ofertas de adquisición de las acciones».

En concreto, CVC ha iniciado una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados. De esta forma, el fondo sigue los pasos de BlackRock/GIP, que abandonó el capital de la compañía el pasado mes de marzo.

CVC sale de Naturgy

A los actuales precios del mercado, ese 11,08% del capital social de la compañía vale más de 3.217 millones de euros. En total, corresponde a una cantidad de 107,47 millones de acciones.

Este martes, cada uno de esos títulos ha cerrado a un precio de 29,94 euros, con un alza del 0,74% a lo largo de la sesión bursátil. De esta forma, CVC se ha aprovechado de una cotización en máximos en los últimos años. Así, la acción acumula una revalorización de más del 15% en lo que va de año.

El fondo británico entró en Naturgy en 2018, mismo año en el que se creó, para ello, Rioja Acquisition. Ahora, el cierre de la colocación, dirigido a inversores institucionales, y las condiciones (que en este tipo de operaciones suele llevarse a cabo con un descuento respecto al precio de mercado) serán publicados previsiblemente antes de la apertura del mercado de mañana, miércoles.

Por otro lado, CVC ha acordado liquidar determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs Bank Europe SE, en calidad de contraparte de cobertura (hedge counterparty), lo que conllevará la disposición de otros 26,381 millones de acciones, representativas del 2,72% del capital social de Naturgy y valoradas a los actuales precios de mercado en otros 789,85 millones de euros.

Esta operación sobre acciones se liquidará de forma simultánea a la colocación, con lo que, tras la finalización de ambas operaciones, CVC habrá vendido su paquete completo del 13,8% del capital.