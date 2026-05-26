Bendodo critica que Sánchez no esté en la reconstrucción de la DANA: «Tiene todos los días un lío»

El vicesecretario de política autonómica y municipal y análisis electoral del PP de Alberto Núñez Feijóo, Elías Bendodo, ha lamentado este martes en la localidad de Utiel, en Valencia, que el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, «no tenga la cabeza» en la reconstrucción tras la DANA del 29 de octubre de 2024, porque «tiene todos los días un lío», en una clara alusión a los asuntos judiciales que acorralan al Ejecutivo y al propio Sánchez. «Estamos viviendo los días más oscuros de corrupción en nuestro país; Zapatero es el ideólogo del sanchismo, su director espiritual», ha recalcado Elías Bendodo.

Elías Bendodo ha visitado la localidad de Utiel, en Valencia, afectada por la DANA, junto al presidente del PP Provincia de Valencia, Vicente Mompó. Este último ha lamentado el ritmo de reconstrucción tras la riada: «La reconstrucción no avanza como merecen las utielanas y utielanos», ha expresado el también presidente de la Diputación de Valencia. «Un año y medio después de la riada sigue habiendo infraestructuras esenciales sin recuperar completamente», ha expresado Mompó.

Para el líder del PP en la provincia de Valencia, el ejemplo «más indignante» es la línea C3, una línea que conecta el centro de la capital de la Comunidad Valenciana con las localidades del interior de la provincia. «El tren sigue sin completar el trayecto hasta Utiel, afectando también a Requena y Siete Aguas».

Vicente Mompó ha recordado que el ministro de Transporte, Óscar Puente, «anunció que aprovecharía la reconstrucción para acelerar la electrificación y la duplicación de la línea». Pero, según ha manifestado: «Un año y medio después, ni electrificación, ni duplicación, ni plazos claros». Vicente Mompó ha recordado que los municipios «no necesitan más propaganda ni más anuncios grandilocuentes. Necesitan obras ejecutándose, soluciones y compromisos cumplidos».

Frente a ello, Vicente Mompó ha expresado que la Diputación de Valencia ha destinado a la localidad de Utiel más de 7,5 millones de euros para la reconstrucción «y más del 80% está ejecutado». Mompó ha explicado en clara referencia al Ministerio de Óscar Puente y al Gobierno que «frente a la política de anuncios, hay administraciones que están respondiendo con hechos».