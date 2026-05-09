Mompó (PP): «Tengo ganas, ilusión y fuerza para volver a ser candidato a presidir la Diputación de Valencia»

Cuando sólo resta un año para las elecciones autonómicas y municipales de 2027, Vicente Mompó revela en OKDIARIO su disposición a presentarse de nuevo para optar a la presidencia de la Diputación de Valencia: «Me veo con ganas, ilusión y fuerza para volver a ser candidato a presidir la Diputación de Valencia», manifiesta Vicente Mompó.

PREGUNTA.- ¿Ayuda a empatizar con los alcaldes de otras localidades ser el primer edil de un pequeño municipio?

RESPUESTA.- Me gusta decir que los políticos somos un todo. Vicente Mompó no es diferente como padre que como alcalde y como presidente de la Diputación de Valencia. Sería importante que todos los políticos pasásemos por la gestión municipal, ya sea como alcalde o concejal. Sencillamente, porque ahí los problemas tienen nombres y apellidos. No puedes engañar a nadie. Estás acostumbrado a que cuando das una palabra la tienes que cumplir, a que la respuesta sea inmediata, para lo bueno y lo malo. Aplicar, después, en la Diputación, las decisiones que tomo, pensando que las estoy tomando en mi municipio y, por tanto, que va a tener repercusión directa en las valencianas y los valencianos, es una escuela que me ha venido bien y creo que le vendría bien a cualquier político, esté donde esté.

P.- ¿Se ve con ganas para ser de nuevo el candidato del PP a presidir la Diputación de Valencia?

R.- Sí. Y no sólo con mucha ilusión, sino con mucha fuerza y con muchas ganas. Al final, iniciamos un proyecto que queríamos poner en el centro de la institución, que fuera una institución útil para las valencianas y los valencianos y que sirviese para asegurar los servicios básicos en nuestros municipios, que ayudase a gestionar más, no sólo a gestionar dinero, sino a ser una solución a los problemas de nuestros municipios. Y también queríamos que fuese una institución que reivindicase lo nuestro, que apostase por lo valenciano, que la gente nos viese como políticos cercanos y arraigados al territorio y que fuésemos una solución útil a los problemas de la gente. Creo que hemos sentado las bases para que eso sea así. Igual de cierto es que hemos sentado las bases como que una legislatura se queda corta para que se pueda ver. Y, al final, a todo político nos gusta ser útiles.

P.- Tengo entendido que el PP de la provincia de Valencia ha crecido mucho en materia de afiliación bajo su presidencia.

R.- Bajo mi presidencia y bajo el trabajo de todo mi equipo. Al final, el lema de esta provincia, sin quererlo, se ha convertido en trabajar, trabajar y trabajar. A mí me gusta decir que trabajando, trabajando y trabajando, muchas veces no se consiguen los objetivos, pero sin trabajar no se consiguen nunca. Decidimos comenzar una campaña de afiliación para salir a la calle, para convencer a la gente que la provincia no es nuestra, que los municipios no son nuestros, que son todas las valencianas y los valencianos y necesitábamos ayuda. No sólo respaldo. También, ayuda. Es verdad que eso fue en septiembre de 2024. Luego, vino la DANA de octubre, que paralizó cualquier interés interno para centrarnos en lo realmente importante. Pasado el peor tiempo, intentamos acercarnos a la gente para decirles que, para estar a la altura de posibles catástrofes, para gestionar mejor los recursos de los valencianos, necesitamos ayuda. Y la verdad es que es para estar muy contento de que haya sido tan positiva.

P.- Habla usted mucho de estar en la calle y con las personas. ¿Es eso esencial, tanto en la Diputación como en el PP?

R.- Yo creo que la política es eso. No son encuestas. No es estar en un despacho. Es una decisión totalmente acertada ir a un municipio y conocer a la gente. A mí me gusta decirle a mi equipo que si me cuentan los problemas, puedo memorizar algunos de ellos, pero muchas veces se me olvidarán. Cuando voy a ver el problema, cuando conozco a la persona que padece ese problema, cuando realmente me entrevisto directamente y miro a los ojos a la persona afectada, eso te marca ya para siempre. Y te afecta, yo creo que en positivo, a que estemos a la altura, a que pongamos en práctica esa labor de servicio público que yo creo que cualquier alcalde tiene y, sobre todo, que intentemos: a mí me gustaría que el día de mañana mis vecinos estuviesen orgullosos de su alcaldeo. Al final, pisar la calle e intentar desde la institucionalidad ser un valenciano más que vive los problemas y por solucionarlos, me ayuda a ello.