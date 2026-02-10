El presidente del PP de Valencia crea un área específica para las víctimas y afectados de la DANA
Mompó crea además un área de reconstrucción y pone al frente a las responsables de esas parcelas en la Generalitat
El PP de la provincia de Valencia, que dirige el también presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha creado un área específica dedicada a las víctimas y los afectados de la DANA. Y otra de reconstrucción. Estas dos áreas dependerán orgánicamente de la Vicesecretaría de Política Territorial, responsabilidad de Amparo Folgado. Esta última, también alcaldesa, a su vez, de uno de los municipios afectados por la riada del 29 de octubre de 2024 y que también ha padecido el desesperante retraso de las obras de reconstrucción tras la catástrofe por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, Torrent.
El área de víctimas y afectados por la DANA del Partido Popular Provincia de Valencia ha quedado al cargo de Amparo Clemente. Que es, también, en lo institucional, directora general de Atención a las Víctimas y los Afectados de la DANA en la Generalitat Valenciana. Por lo que respecta al área de Reconstrucción tras la DANA, Vicent Mompó ha situado al frente de la misma a otra mujer. En concreto, a Sandra Castillo. Esta última, a su vez, también directora general de Recuperación y Reconstrucción de la Generalitat Valenciana.
Además de estas dos áreas, Vicent Mompó pondrá en marcha hasta cuatro más. Concretamente, habrá un área de Seguridad, Convivencia y Orden, al cargo de Esther Asensio. También, Vivienda y Juventud, dirigida, en este caso, por Bartolomé Vila. También, habrá un área de economía y coste de la vida, que tendrá al frente a Ignacio Ventura.
Vicent Mompó ha destacado que las nuevas áreas de trabajo creadas por el PP de la provincia responden «a las preocupaciones de los valencianos». Y que van a trabajar intensamente en ellas y en las demás áreas a fin de llegar a 2027 con una propuesta «realista, sensata y factible, que garantice a avanzar a los municipios y a la provincia de Valencia».