El presidente del PP de Valencia crea un área específica para las víctimas y afectados de la DANA

El PP de la provincia de Valencia, que dirige el también presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha creado un área específica dedicada a las víctimas y los afectados de la DANA. Y otra de reconstrucción. Estas dos áreas dependerán orgánicamente de la Vicesecretaría de Política Territorial, responsabilidad de Amparo Folgado. Esta última, también alcaldesa, a su vez, de uno de los municipios afectados por la riada del 29 de octubre de 2024 y que también ha padecido el desesperante retraso de las obras de reconstrucción tras la catástrofe por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, Torrent.

El área de víctimas y afectados por la DANA del Partido Popular Provincia de Valencia ha quedado al cargo de Amparo Clemente. Que es, también, en lo institucional, directora general de Atención a las Víctimas y los Afectados de la DANA en la Generalitat Valenciana. Por lo que respecta al área de Reconstrucción tras la DANA, Vicent Mompó ha situado al frente de la misma a otra mujer. En concreto, a Sandra Castillo. Esta última, a su vez, también directora general de Recuperación y Reconstrucción de la Generalitat Valenciana.

Además de estas dos áreas, Vicent Mompó pondrá en marcha hasta cuatro más. Concretamente, habrá un área de Seguridad, Convivencia y Orden, al cargo de Esther Asensio. También, Vivienda y Juventud, dirigida, en este caso, por Bartolomé Vila. También, habrá un área de economía y coste de la vida, que tendrá al frente a Ignacio Ventura.

Vicent Mompó ha destacado que las nuevas áreas de trabajo creadas por el PP de la provincia responden «a las preocupaciones de los valencianos». Y que van a trabajar intensamente en ellas y en las demás áreas a fin de llegar a 2027 con una propuesta «realista, sensata y factible, que garantice a avanzar a los municipios y a la provincia de Valencia».