Mompó desmiente que Miguel Polo pidiera enviar una alerta para refugiarse en «pisos altos» en la DANA

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha desmentido que el máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, dijera en el CECOPI el día de la DANA antes de las 18:00 horas que había que mandar un mensaje para que la gente subiera a las plantas altas. «Es mentira, no dijo nada», ha señalado con contundencia.

Se da la circunstancia de que ninguno de los testigos que han ido a declarar hasta la fecha, incluida la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han manifestado nada similar, lo que sustenta aún más el contundente desmentido de Vicent Mompo.

Miguel Polo ha comparecido en calidad de testigo ante la juez de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa de la DANA.

En las manifestaciones que Polo está efectuando, destacan sobre todo dos cuestiones. Una, que en el parón del CECOPI fue informado que a las 18:43 horas se había enviado un correo por el incremento del caudal del barranco del Poyo, lo que de facto evidencia que hasta esa hora no tuvo conocimiento del incremento de caudal. Polo ha intentado restar importancia a este hecho, hasta el punto de asegurar que «es un caudal importante, pero congruente con lo que estaba pasando en todos lados».

La otra cuestión trascendente es la de que pidió enviar un mensaje para que se subiera a las plantas altas. Y esa es la que ha sido desmentida por Mompo con contundencia.