Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha sido increpado por víctimas de la DANA a su llegada a los juzgados de Catarroja. Polo ha acudido a las instalaciones para declarar en calidad de testigo, según determinó el pasado 1 de septiembre la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye las diligencias previas del caso: «¿Mi madre está muerta, y tú qué has hecho?», le ha dicho una de las víctimas. «¿Pasearte y esconderte?», le ha reprochado otra de ellas al presidente del Júcar, que ha vivido momentos de tensión a las puertas del juzgado.

La víctima que ha protagonizado la escena se encontraba junto a representantes de Unión del Pueblo 29 de Octubre, una asociación que ha portado pancartas en las que cuestiona la actuación de la Confederación y del propio Polo: «La culpa es de la CHJ no del cielo», «Polo, ni has administrado ni has gestionado», dicen los mensajes.

Miguel Polo ha relatado a su llegada a los juzgados que ir hasta ahí «en estas condiciones no es agradable». «Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar», ha añadido. El presidente del Júcar ha adelantado que hablará cuando concluya la declaración, que según todo apunta puede alargarse hasta bien entrada la tarde.

Tal como publicó OKDIARIO en abril, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, rechazó llamar a declarar en calidad de investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Miguel Polo. La juez adoptó esta decisión en respuesta a la petición de la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en un escrito dirigido a la propia juez con fecha 16 de abril.

La magistrada rebatió los argumentos de la defensa de Argüeso para citar como imputado a Miguel Polo. En su lugar decidió llamarlo a declarar como testigo. La citación para que declarara en calidad de testigo obra en poder de Miguel Polo desde el 1 de septiembre, según ha reconocido él mismo a su llegada a los juzgados de Catarroja, a primera hora de la mañana.