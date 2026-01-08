Andalucía supera a París y la costa croata y arrasa en el alquiler turístico europeo

Andalucía lideró el mercado del alquiler turístico en la Unión Europea durante el segundo trimestre de 2025. Entre abril y junio se reservaron en la comunidad 13,3 millones de noches a través de plataformas digitales como Airbnb, Booking o Expedia, según los datos difundidos este jueves por Eurostat, la oficina europea de estadística.

La cifra sitúa a la comunidad muy por delante de la costa adriática de Croacia (9,6 millones de reservas) y de la región parisina de Île-de-France, que rozó los 9 millones, confirmando el tirón de Andalucía como principal destino turístico digital del continente.

España y Francia dominan el ranking de las 20 regiones más demandadas de la UE, con seis territorios cada uno. En el caso español, además de Andalucía, figuran Cataluña (7,3 millones de reservas), la Comunidad Valenciana (7 millones), Canarias (5,9 millones), Islas Baleares (3,9 millones) y la Comunidad de Madrid (3,6 millones).

El listado lo completan Italia, con cinco regiones; Portugal, con dos; y Croacia, con una.

El auge del alquiler turístico se extiende al conjunto de la Unión Europea. Entre julio y septiembre de 2025 se registraron 398,1 millones de noches reservadas a través de plataformas digitales, un 8,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. El mayor repunte se produjo en julio, con un incremento del 10%.

Por países, España volvió a liderar el ranking europeo con más de 73 millones de pernoctaciones, consolidándose como el principal destino de la UE en reservas turísticas gestionadas por plataformas digitales.